В Омской области отложили открытие фитнес-клубов и кинотеатров

Слияние рек Омь и Иртыш в Омске

ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Власти Власти Омской области приняли решение перенести еще на неделю запуск кинотеатров, фитнес-клубов и других учреждений культуры, сообщил губернатор Александр Бурков

После заседания оперативного штаба 11 июня Бурков сообщил об окончании режима самоизоляции с 15 июня. Согласно распоряжению губернатора, в Омской области не действуют меры по обязательной самоизоляции для граждан. С 22 июня в регионе планировалось разрешить работу детских садов, кинотеатров и фитнес-клубов.

"Решение принято продлить ещё до 27 июня включительно ограничительные меры по работе учреждений культуры, кинотеатров, спортивных секций, фитнес-клубов. В конце следующей недели будем смотреть динамику заболевших", — сказал Бурков в эфире местного 12-го канала.

Глава региона отметил, что омичи должны соблюдать масочный режим.

По данным оперштаба, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией от начала пандемии в Омской области составляет 2624, из них выздоровели 1260 пациентов. За последние сутки выздоровели 50 жителей региона, заболели 89. После заражения COVID-19 скончались 24 человека.