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В Омской области отложили открытие фитнес-клубов и кинотеатров
Власти Омской области приняли решение перенести еще на неделю запуск кинотеатров, фитнес-клубов и других учреждений культуры, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:07
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бурков, омская область, общество

В Омской области отложили открытие фитнес-клубов и кинотеатров

19:07 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Власти Омской области приняли решение перенести еще на неделю запуск кинотеатров, фитнес-клубов и других учреждений культуры, сообщил губернатор Александр Бурков.
После заседания оперативного штаба 11 июня Бурков сообщил об окончании режима самоизоляции с 15 июня. Согласно распоряжению губернатора, в Омской области не действуют меры по обязательной самоизоляции для граждан. С 22 июня в регионе планировалось разрешить работу детских садов, кинотеатров и фитнес-клубов.
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"Решение принято продлить ещё до 27 июня включительно ограничительные меры по работе учреждений культуры, кинотеатров, спортивных секций, фитнес-клубов. В конце следующей недели будем смотреть динамику заболевших", — сказал Бурков в эфире местного 12-го канала.
Глава региона отметил, что омичи должны соблюдать масочный режим.
По данным оперштаба, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией от начала пандемии в Омской области составляет 2624, из них выздоровели 1260 пациентов. За последние сутки выздоровели 50 жителей региона, заболели 89. После заражения COVID-19 скончались 24 человека.
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