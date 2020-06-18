Трамп раскритиковал решение Верховного суда по программе для иммигрантов

"Эти ужасные и политически мотивированные решения, исходящие из Верховного суда, являются выстрелами из дробовика в лицо людей, которые гордятся тем, что называют себя республиканцами или консерваторами", - написал Трамп в своем Twitter .

Американский лидер добавил, что консерваторам "нужно больше судей" в Верховном суде и призвал голосовать за него на грядущих выборах.

В решении суда говорится, что администрация не обосновала отмену программу должным образом. Вопрос не решен окончательно — администрация может предоставить более подробные обоснования для отмены программы, чтобы вновь попытаться ее отменить. Тем не менее, решение Верховного суда является крупным поражением во внутренней повестке дня администрации.