Трамп раскритиковал решение Верховного суда по программе для иммигрантов

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Верховного суда, который постановил, что американская администрация не имела право отменять программу DACA, которая защищает от депортации около 800 миллионов нелегальных иммигрантов, прибывших на американскую территорию в детском возрасте.
Ранее Верховный суд США заявил, что администрация Дональда Трампа не имела права отменять программу DACA. Отмена программы DACA, введенной при экс-президенте Бараке Обаме, была одним из внутриполитических приоритетов Трампа.
"Эти ужасные и политически мотивированные решения, исходящие из Верховного суда, являются выстрелами из дробовика в лицо людей, которые гордятся тем, что называют себя республиканцами или консерваторами", - написал Трамп в своем Twitter.
Американский лидер добавил, что консерваторам "нужно больше судей" в Верховном суде и призвал голосовать за него на грядущих выборах.
В решении суда говорится, что администрация не обосновала отмену программу должным образом. Вопрос не решен окончательно — администрация может предоставить более подробные обоснования для отмены программы, чтобы вновь попытаться ее отменить. Тем не менее, решение Верховного суда является крупным поражением во внутренней повестке дня администрации.