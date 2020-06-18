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Трамп раскритиковал решение Верховного суда по программе для иммигрантов
Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Верховного суда, который постановил, что американская администрация не имела право отменять программу DACA,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:00
дональд трамп
барак обама
сша
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, барак обама, сша, в мире

Трамп раскритиковал решение Верховного суда по программе для иммигрантов

19:00 18.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Верховного суда, который постановил, что американская администрация не имела право отменять программу DACA, которая защищает от депортации около 800 миллионов нелегальных иммигрантов, прибывших на американскую территорию в детском возрасте.
Ранее Верховный суд США заявил, что администрация Дональда Трампа не имела права отменять программу DACA. Отмена программы DACA, введенной при экс-президенте Бараке Обаме, была одним из внутриполитических приоритетов Трампа.

"Эти ужасные и политически мотивированные решения, исходящие из Верховного суда, являются выстрелами из дробовика в лицо людей, которые гордятся тем, что называют себя республиканцами или консерваторами", - написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер добавил, что консерваторам "нужно больше судей" в Верховном суде и призвал голосовать за него на грядущих выборах.
В решении суда говорится, что администрация не обосновала отмену программу должным образом. Вопрос не решен окончательно — администрация может предоставить более подробные обоснования для отмены программы, чтобы вновь попытаться ее отменить. Тем не менее, решение Верховного суда является крупным поражением во внутренней повестке дня администрации.
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
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