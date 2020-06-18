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Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
Друзья и знакомые застреленной на севере Москвы девушки рассказали о ее характере и отношениях с убийцей. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:16
стрельба на севере москвы
москва
происшествия
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РИА Новости
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стрельба на севере москвы, москва, происшествия

Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка

18:59 18.06.2020 (обновлено: 19:16 18.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Друзья и знакомые застреленной на севере Москвы девушки рассказали о ее характере и отношениях с убийцей.
По словам подруги жертвы, девушка встречалась со стрелком около пяти лет, и однажды пара уже расставалась.
"Она говорила, что у нее проблемы с молодым человеком, что он сильно ревнует ко всему подряд, и поэтому приняла решение с ним расстаться еще в ноябре", — поделилась девушка с телеканалом "360".
По ее словам, окончательное расставание произошло в марте. Она также сообщила, что не знает о наличии у погибшей ребенка.
"Мы никто не в курсе, что у нее были дети. Мы считаем, что это ее брат. Как я поняла, это была ее семья. У нее остался только отчим", — сказала она.
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Общий знакомый жертвы и убийцы рассказал, что они знали друг друга еще со школы, но в последние два-три месяца друг друга не видели.

"Она мне говорила, что у них все закончилось и она не хочет с этим парнем иметь ничего общего. Он был, в принципе, со странностями", — поделился молодой человек с телеканалом "360".

Он также рассказал, что стрелок стал очень странно себя вести после армии.
"Он ходил грязный и потрепанный, хотя раньше такого не было. Это проявлялось и в манере общения. Он совершал какие-то спонтанные действия, всякие шутки непонятные выкидывал", — уточнил собеседник телеканала.
При этом он добавил, что злоумышленник вряд ли совершил это преступление под воздействием наркотиков, так как отрицательно к ним относился и не отличался пристрастием к алкоголю.
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Однокурсник убитой девушки описал ее как добрую, но умеющую дать отпор. По его словам, она могла резко высказаться, что могло спровоцировать конфликт.

"Скорее всего, на минорной ноте расстались, парню это не понравилось, и он ее убил", — пояснил он радиостанции "Говорит Москва".

Молодой человек учился с застреленной девушкой три года, иногда они вместе проводили время.
"Я знаю ее не так хорошо, но могу сказать, что понимаю, что девчонка очень интересная, то есть не такая, как все, веселая, милая. С ней можно общаться на разные темы, и, конечно, очень грустно, что с ней такое случилось", — рассказал он.
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Стрельба на севере МосквыМоскваПроисшествия
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