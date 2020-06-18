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В Сербии ждут с визитами Патрушева, Колокольцева и Золотова
Сербия ждет с визитами секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова, заявил в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:58
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мвд сербии
сергей лавров
владимир колокольцев
сербия
николай патрушев
в мире
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353
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мвд сербии, сергей лавров, владимир колокольцев, сербия, николай патрушев, в мире

В Сербии ждут с визитами Патрушева, Колокольцева и Золотова

18:58 18.06.2020
60
© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Сербия ждет с визитами секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова, заявил в четверг вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"У нас превосходное сотрудничество с Совбезом РФ, я имел честь встречаться с Патрушевым семь раз. Прошу вас передать ему мой привет и приглашение посетить Сербию", - сказал Стефанович российскому министру.
"Будем рады видеть в этом году главу МВД Колокольцева и главу Росгвардии Золотова - если не в этом, то в следующем точно", - добавил вице-премьер.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МВД СербииСергей ЛавровВладимир КолокольцевСербияНиколай ПатрушевВ мире
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