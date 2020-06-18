https://ria.ru/20200618/1573149008.html
В Сербии ждут с визитами Патрушева, Колокольцева и Золотова
Сербия ждет с визитами секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова, заявил в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:58
2020-06-18T18:58
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мвд сербии
сергей лавров
владимир колокольцев
сербия
николай патрушев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/137793/05/1377930589_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_6dcf1ad855fe9a89a672e0a870ba097d.jpg
https://ria.ru/20200618/1573128701.html
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/137793/05/1377930589_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_6dcf1ad855fe9a89a672e0a870ba097d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/137793/05/1377930589_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_e29ae7d3155879e6c1f0391ea07b9683.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/137793/05/1377930589_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_8dcba126e47cd9c3c0894303ad17dca4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мвд сербии, сергей лавров, владимир колокольцев, сербия, николай патрушев, в мире