Возбуждение дела против Порошенко из-за ПЦУ маловероятно, считает историк

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возбуждение уголовного дела против экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с его действиями по созданию "новой церкви" сейчас маловероятно, подобные действия вызвали бы резкую активизацию украинских националистов, считает церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.

Ранее в четверг бывший украинский лидер на митинге своих сторонников возле суда в Киеве заявил о том, что против него якобы возбудили уголовное дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины" (ПЦУ). Подтверждения данной информации со стороны правоохранительных структур Украины пока не было.

"Я не имею достоверной информации о возбуждении уголовного дела. Мне, честно говоря, это кажется не очень вероятным в условиях политической жизни Украины", - сказал РИА Новости Петрушко.

По его словам, хотя нынешний президент страны Владимир Зеленский пришел к власти на волне критики того курса, который проводил Порошенко, и неприятия тогдашнего главы государства большинством жителей Украины, "специфика политической жизни Украины в том, что любой - даже не пророссийский, но, по крайней мере, не националистически настроенный политик - все равно рано или поздно скатывается на какие-то позиции, против которых он, казалось бы, выступал".

"Это и с Кучмой в свое время произошло, да и Янукович проявлял подобные колебания. Мне кажется, что это (возбуждение дела - ред.) маловероятно на фоне того, что это сразу вызовет резкое обострение активности каких-то националистически настроенных кругов, и я думаю, что администрация Зеленского не будет рисковать", - предположил эксперт.

В то же время он допускает, что "всякое может быть, и дай Бог, чтобы это произошло". "Потому что то, что совершил Порошенко, вполне укладывается, конечно, в рамки данного обвинения. Это не что иное, как именно разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, это, по сути, провоцирование раскола, это вмешательство во внутреннюю церковную жизнь, нарушение просто базовых норм Конституции Украины", - отметил Петрушко.

По его словам, если все-таки дойдет до предъявления Порошенко подобных обвинений, то это можно "только приветствовать и говорить о том, что все-таки в этом вопросе администрация Зеленского принципиальность проявила".

"Не исключено, что в ситуации, когда Порошенко, в общем-то, уже отыгранная карта, он пытается таким образом как-то к себе расположить хотя бы часть своего националистического электората, разжалобить что ли, вызвать какие-то симпатии дополнительные", - считает собеседник агентства.