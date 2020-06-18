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Религия и мировоззрение
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Возбуждение дела против Порошенко из-за ПЦУ маловероятно, считает историк
Возбуждение уголовного дела против экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с его действиями по созданию "новой церкви" сейчас маловероятно, подобные... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:05
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение, петр порошенко, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, владимир зеленский, украина

Возбуждение дела против Порошенко из-за ПЦУ маловероятно, считает историк

18:58 18.06.2020 (обновлено: 19:05 18.06.2020)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Президент Украины Петр Порошенко в Виннице. 13 января 2019
Президент Украины Петр Порошенко в Виннице. 13 января 2019
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возбуждение уголовного дела против экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с его действиями по созданию "новой церкви" сейчас маловероятно, подобные действия вызвали бы резкую активизацию украинских националистов, считает церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
Ранее в четверг бывший украинский лидер на митинге своих сторонников возле суда в Киеве заявил о том, что против него якобы возбудили уголовное дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины" (ПЦУ). Подтверждения данной информации со стороны правоохранительных структур Украины пока не было.
"Я не имею достоверной информации о возбуждении уголовного дела. Мне, честно говоря, это кажется не очень вероятным в условиях политической жизни Украины", - сказал РИА Новости Петрушко.
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По его словам, хотя нынешний президент страны Владимир Зеленский пришел к власти на волне критики того курса, который проводил Порошенко, и неприятия тогдашнего главы государства большинством жителей Украины, "специфика политической жизни Украины в том, что любой - даже не пророссийский, но, по крайней мере, не националистически настроенный политик - все равно рано или поздно скатывается на какие-то позиции, против которых он, казалось бы, выступал".
"Это и с Кучмой в свое время произошло, да и Янукович проявлял подобные колебания. Мне кажется, что это (возбуждение дела - ред.) маловероятно на фоне того, что это сразу вызовет резкое обострение активности каких-то националистически настроенных кругов, и я думаю, что администрация Зеленского не будет рисковать", - предположил эксперт.
В то же время он допускает, что "всякое может быть, и дай Бог, чтобы это произошло". "Потому что то, что совершил Порошенко, вполне укладывается, конечно, в рамки данного обвинения. Это не что иное, как именно разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, это, по сути, провоцирование раскола, это вмешательство во внутреннюю церковную жизнь, нарушение просто базовых норм Конституции Украины", - отметил Петрушко.
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И ПЦУ неправильная, и томос не такой. Раскольник Филарет хлопнул дверьюФиларет Денисенко, бывший глава неканонического "Киевского патриархата", не захотел подписать устав так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
По его словам, если все-таки дойдет до предъявления Порошенко подобных обвинений, то это можно "только приветствовать и говорить о том, что все-таки в этом вопросе администрация Зеленского принципиальность проявила".
"Не исключено, что в ситуации, когда Порошенко, в общем-то, уже отыгранная карта, он пытается таким образом как-то к себе расположить хотя бы часть своего националистического электората, разжалобить что ли, вызвать какие-то симпатии дополнительные", - считает собеседник агентства.
В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный университетВладимир ЗеленскийУкраина
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