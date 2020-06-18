https://ria.ru/20200618/1573148693.html
Лавров и глава МВД Сербии подписали соглашение по борьбе с терроризмом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович подписали соглашение о противодействии терроризму. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:53
2020-06-18T18:53
небойша стефанович
мвд сербии
сергей лавров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сербия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
небойша стефанович, мвд сербии, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сербия, белград (город), в мире