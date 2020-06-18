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Лавров и глава МВД Сербии подписали соглашение по борьбе с терроризмом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович подписали соглашение о противодействии терроризму. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:53
небойша стефанович
мвд сербии
сергей лавров
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сербия
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353
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небойша стефанович, мвд сербии, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сербия, белград (город), в мире

Лавров и глава МВД Сербии подписали соглашение по борьбе с терроризмом

18:53 18.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович подписали соглашение о противодействии терроризму.
Подписание состоялось в ходе визита главы российского внешнеполитического ведомства в Белград.
"Мы подписываем важное соглашение по взаимодействию в борьбе с терроризмом. Оно позволит обеспечить прочную правовую базу между нашими службами, в том числе по иностранным террористам, которые распространяют свою идеологию, в том числе, на Балканах", - сказал Лавров после подписания документа.
По словам российского министра, документ закрепляет прочное взаимодействие между соответствующими службами Сербии с ФСБ, ФСО, Советом безопасности РФ.
Как указал Стефанович, подписание соглашения - важная глава в отношениях двух стран. "Документ облегчит быстрый обмен информацией между МВД Сербии и другими службами с российским ведомством. Это поможет нам обеспечить быструю и эффективную защиту интересов как России, так и Сербии", - заявил он.
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
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Небойша СтефановичМВД СербииСергей ЛавровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СербияБелград (город)В мире
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