Лавров и глава МВД Сербии подписали соглашение по борьбе с терроризмом

"Мы подписываем важное соглашение по взаимодействию в борьбе с терроризмом. Оно позволит обеспечить прочную правовую базу между нашими службами, в том числе по иностранным террористам, которые распространяют свою идеологию, в том числе, на Балканах", - сказал Лавров после подписания документа.