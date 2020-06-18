https://ria.ru/20200618/1573148579.html
Границы Азербайджана будут закрыты до 1 августа
Госграницы Азербайджана будут закрыты до 1 августа из-за жесткого карантинного режима, введенного из-за коронавируса COVID-19, сообщила представитель оперштаба, РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:51
2020-06-18T19:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан, в мире
БАКУ, 18 июн – РИА Новости.
Госграницы Азербайджана
будут закрыты до 1 августа из-за жесткого карантинного режима, введенного из-за коронавируса COVID-19, сообщила представитель оперштаба, глава пресс-службы МИД Азербайджана
Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг.
В четверг Абдуллаева
сообщила о том, что в республике из-за ситуации с коронавирусом вводится жесткий карантинный режим с 21 июня до 5 июля.
"Продление особого карантинного режима до 1 августа означает и закрытие границы", - сообщила Абдуллаева.
По ее словам, возобновление авиарейсов с Азербайджаном некоторыми странами возможно на основании соглашений.
"Осуществляется работа по возвращению в Азербайджан граждан, временно находящихся в зарубежных странах. Это поэтапный процесс. В период ужесточенного режима карантина приостановка процесса не планируется. Но границы будут закрыты до первого августа. Международные рейсы могут быть возобновлены в соответствии с взаимными договоренностями", - сказала Абдуллаева.
Как сообщил в четверг оперштаб, число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11329, за сутки инфекция выявлена еще у 338 человек, всего в стране умерли 139 человека с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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