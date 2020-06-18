Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200618/1573148299.html
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:47
культура
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573148782_0:0:1684:947_1400x0_80_0_0_58ccb2a003486d910dff069c9d3d4b0e.jpg
По аналогии с Ефремовым однозначно машинист виноват. Как смеет ездить там где актеры ходят!!!
23
7
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573148782_0:0:1684:947_1400x0_80_0_0_58ccb2a003486d910dff069c9d3d4b0e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573148782_139:0:1635:1122_1400x0_80_0_0_2dcad10725f4e51c8913fba07f9d9b1a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573148782_326:0:1448:1122_1400x0_80_0_0_7c125a5ac51c9ddceb6e15a46875670f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

18:56 18.06.2020 (обновлено: 21:47 18.06.2020)
51030
© РИА Новости / Владимир ФедоренГалина Дашевская в сцене из спектакля "Идиот" в театре имени Моссовета
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
© РИА Новости / Владимир Федорен
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник РИА Новости.
В свою очередь, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская рассказала РИА Новости, что в районе станции Жаворонки примерно в 12:06 электричка Голицыно — Дубна сбила женщину 1941 года рождения, которая пыталась перейти пути на запрещающий сигнал.
"От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия", — добавила собеседница агентства.
Следствие выясняет причины случившегося.
5793981125
Обсудить 7
КультураМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
По аналогии с Ефремовым однозначно машинист виноват. Как смеет ездить там где актеры ходят!!!
18 июня, 22:19
aanakost
6001214
Рекомендуем
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Кадры квартиры, где произошла стрельба. Видео СК
СК показал видео из квартиры в Москве, где погибли четыре человека
Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико
Певец Стас Костюшкин
Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Кадр из сериала Из жизни капитана Черняева
Умер актер Олег Борецкий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
Лента новостейМолния