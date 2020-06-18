https://ria.ru/20200618/1573148299.html
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:56
2020-06-18T21:47
культура
московская область (подмосковье)
происшествия
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anakost
По аналогии с Ефремовым однозначно машинист виноват. Как смеет ездить там где актеры ходят!!!
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник РИА Новости.
В свою очередь, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская рассказала РИА Новости, что в районе станции Жаворонки примерно в 12:06 электричка Голицыно — Дубна сбила женщину 1941 года рождения, которая пыталась перейти пути на запрещающий сигнал.
"От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия", — добавила собеседница агентства.
Следствие выясняет причины случившегося.