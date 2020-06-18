В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник РИА Новости.

В свою очередь, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская рассказала РИА Новости, что в районе станции Жаворонки примерно в 12:06 электричка Голицыно — Дубна сбила женщину 1941 года рождения, которая пыталась перейти пути на запрещающий сигнал.