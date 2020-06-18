В больнице Алтайского края выявили вспышку коронавируса

БАРНАУЛ, 18 июн - РИА Новости. Двадцать случаев COVID-19 зарегистрировали в Михайловской центральной районной больнице Алтайского края, сообщает оперативный штаб региона.
"В КГБУЗ "Михайловская ЦРБ" зарегистрировано 20 случаев COVID-19… Первично по клиническим показаниям было выявлено два пациента в терапевтическом и реанимационном отделениях. В дальнейшем, при проведении противоэпидемических мероприятий, выявлены остальные инфицированные", - говорится в сообщении.
В связи с этим отделение терапии прекратило принимать больных, проводится максимальная выписка пациентов. В этот период людей госпитализируют в Волчихинскую ЦРБ.
"По данным регионального управления Роспотребнадзора, 19 июня пройдет заключительная дезинфекция, после чего стационар начнет работу в прежнем режиме", - говорится в сообщении. Отмечается, что медицинскую помощь будут оказывать медики с отрицательными результатами теста на коронавирус.
Ранее вспышка коронавируса произошла в региональных онкодиспансере и больнице скорой помощи. Учреждения уже возобновили прием пациентов.
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