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В больнице Алтайского края выявили вспышку коронавируса
Двадцать случаев COVID-19 зарегистрировали в Михайловской центральной районной больнице Алтайского края, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:41
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, происшествия

В больнице Алтайского края выявили вспышку коронавируса

18:41 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БАРНАУЛ, 18 июн - РИА Новости. Двадцать случаев COVID-19 зарегистрировали в Михайловской центральной районной больнице Алтайского края, сообщает оперативный штаб региона.
"В КГБУЗ "Михайловская ЦРБ" зарегистрировано 20 случаев COVID-19… Первично по клиническим показаниям было выявлено два пациента в терапевтическом и реанимационном отделениях. В дальнейшем, при проведении противоэпидемических мероприятий, выявлены остальные инфицированные", - говорится в сообщении.
В связи с этим отделение терапии прекратило принимать больных, проводится максимальная выписка пациентов. В этот период людей госпитализируют в Волчихинскую ЦРБ.
"По данным регионального управления Роспотребнадзора, 19 июня пройдет заключительная дезинфекция, после чего стационар начнет работу в прежнем режиме", - говорится в сообщении. Отмечается, что медицинскую помощь будут оказывать медики с отрицательными результатами теста на коронавирус.
Ранее вспышка коронавируса произошла в региональных онкодиспансере и больнице скорой помощи. Учреждения уже возобновили прием пациентов.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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