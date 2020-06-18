В больнице Алтайского края выявили вспышку коронавируса

"В КГБУЗ "Михайловская ЦРБ" зарегистрировано 20 случаев COVID-19… Первично по клиническим показаниям было выявлено два пациента в терапевтическом и реанимационном отделениях. В дальнейшем, при проведении противоэпидемических мероприятий, выявлены остальные инфицированные", - говорится в сообщении.