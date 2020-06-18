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В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах
Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:42
2020-06-18T18:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости.
Правительство Саратовской области
сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции
до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Ранее власти региона до 21 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. Запрещались прогулки в местах массового отдыха людей, за исключением набережных. Всего в регионе лабораторно подтвержден 5101 случай заражения коронавирусом, умерли 40 пациентов, выздоровели 2396.
"В Саратовской области сегодня принято решение о снятии с 22 июня запрета на прогулки в парках и скверах. Единственное условие - без массовых мероприятий. Все остальные действующие запреты, ограничения и рекомендации продлены до 30 июня… Массовые культурные, спортивные, зрелищные и другие мероприятия по-прежнему под запретом", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
В штабе отметили, что рассматривается вопрос проведения в онлайн-формате мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби 22 июня.
"Оперштаб призывает граждан, находящихся в группе риска, соблюдать режим самоизоляции, а всех остальных - необходимые меры профилактики, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих", - подчеркивается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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