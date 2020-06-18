Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573147858.html
В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах
Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_13cbd97275cbfccf8038971f6194a29e.jpg
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_13cbd97275cbfccf8038971f6194a29e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ab41586d27ff830be3dd3dca82f1ac59.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_093b080dd28462ba5ab1b2b68b57f939.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, саратовская область, общество

В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах

18:42 18.06.2020
1589
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Ранее власти региона до 21 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. Запрещались прогулки в местах массового отдыха людей, за исключением набережных. Всего в регионе лабораторно подтвержден 5101 случай заражения коронавирусом, умерли 40 пациентов, выздоровели 2396.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Вчера, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
"В Саратовской области сегодня принято решение о снятии с 22 июня запрета на прогулки в парках и скверах. Единственное условие - без массовых мероприятий. Все остальные действующие запреты, ограничения и рекомендации продлены до 30 июня… Массовые культурные, спортивные, зрелищные и другие мероприятия по-прежнему под запретом", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
В штабе отметили, что рассматривается вопрос проведения в онлайн-формате мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби 22 июня.
"Оперштаб призывает граждан, находящихся в группе риска, соблюдать режим самоизоляции, а всех остальных - необходимые меры профилактики, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих", - подчеркивается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаратовская областьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Назарбаеву
Четырехпалубный пассажирский речной теплоход Викинг Хельги
В Ленинградской области открылись речные круизы
Саратов
В Саратовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров и глава МВД Сербии подписали соглашение по борьбе с терроризмом
Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку
Границы Азербайджана будут закрыты до 1 августа
Президент РФ Владимир Путин
Медицинское сообщество достойно ответило на вызовы, заявил Путин
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В больнице Алтайского края выявили вспышку коронавируса
Константин Косачев
Косачев обвинил США в блокировании мирных инициатив России в космосе
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3227
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
У бессимптомных пациентов обнаружен более слабый иммунитет к коронавирусу
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
В Омской области отложили открытие фитнес-клубов и кинотеатров
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова назвала ситуацию с коронавирусом управляемой
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Такси в Москве
Московских таксистов обязали дезинфицировать машины после каждого заказа
Врачи в США
В двух штатах США выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
Лента новостейМолния