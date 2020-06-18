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У бессимптомных пациентов обнаружен более слабый иммунитет к коронавирусу
Китайские ученые выяснили, что люди, бессимптомно перенесшие COVID-19, имеют более слабый иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2, и в будущем имеют шанс снова... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:39
риа наука
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биология
здоровье
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китай
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, открытия - риа наука, китай

У бессимптомных пациентов обнаружен более слабый иммунитет к коронавирусу

18:39 18.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Китайские ученые выяснили, что люди, бессимптомно перенесшие COVID-19, имеют более слабый иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2, и в будущем имеют шанс снова заболеть. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.
В исследовании, которое провели ученые из Чунцинского медицинского университета под руководством доктора Ай-Лон Хуана (Ai-Long Huang) из Лаборатории молекулярной биологии инфекционных заболеваний, представлен подробный клинический и иммунологический анализ 37 бессимптомных пациентов, инфицированных SARS-CoV-2.
Всем им по результатам ОТ-ПЦР-тестирования был поставлен диагноз COVID-19 в больницах Чунцина в период до 10 апреля 2020 года, хотя у них отсутствовали основные симптомы заболевания: жар, кашель и одышка, которые обычно появляются у большинства инфицированных на 2–14 день после заражения.
Бессимптомные пациенты были выявлены в выборке из 178 человек, 22 из них — женщины, 15 — мужчины в возрасте от 8 до 75 лет. Для сравнения была отобрана контрольная группа из 37 пациентов с обычными симптомами.
Авторы обнаружили, что у бессимптомных пациентов средняя продолжительность распространения вируса составляла 19 дней по сравнению с 14 днями в контрольной группе.
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При тестировании во время острой фазы инфекции, когда вирус мог быть обнаружен в дыхательных путях, уровни вирус-специфических антител IgG, определяющих долгосрочный иммунный ответ, у них были значительно ниже, чем в симптоматической группе.
Через восемь недель после выписки пациентов из больницы у 81 процента бессимптомных пациентов уровни нейтрализующих антител сильно снизились. Для сравнения аналогичное снижение наблюдалось только у 62 процентов переболевших COVID-19 с симптомами.
К тому же, бессимптомные пациенты имели более низкие уровни противовоспалительных цитокинов — клеточных сигнальных белков. По мнению авторов, это указывает на более слабый иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-2. С помощью магнитного теста хемилюминисцентного иммуноферментного анализа исследователи выяснили, что в течение двух–трех месяцев после заражения у значительной части бессимптомных пациентов начали снижаться уровни IgG.
Ученые считают, что их выводы подчеркивает потенциальный риск использования так называемых "паспортов иммунитета", которые некоторые предлагают выдавать переболевшим COVID-19. Для окончательного решения по этому вопросу, считают авторы, необходимо широкое обсуждение после проведения массового тестирования в рамках системы общественного здравоохранения.
Кроме того, отмечают ученые, до сих пор отсутствуют какие-либо исследования для определения продолжительности иммунитета на основе антител, как у симптоматических, так и у бессимптомных пациентов.
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