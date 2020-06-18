Косачев обвинил США в блокировании мирных инициатив России в космосе

"Именно упомянутые (в стратегии – ред.) Россия и Китай настойчиво продвигают проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, в основе которого – политическое обязательство не размещать первыми оружие в космосе", - сказал сенатор.

"Почему никто не хочет договариваться о мирном космосе, можно понять из самой "Стратегии обороны в космосе" США, которая говорит о цели достижения всеобъемлющего военного превосходства в космосе. Понятно, что с такими амбициями не до соглашений. Но виноваты и угрожают, конечно же, Россия и Китай. Вынудили, так сказать, Америку вложить огромные суммы в милитаризацию космоса", - сказал политик.