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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573147550.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3227
В Греции за сутки выявлены 24 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3227 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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греция
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3227

18:38 18.06.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. В Греции за сутки выявлены 24 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3227 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в четверг.
За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончались 188 человек, говорится в бюллетене.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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