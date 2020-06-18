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Медицинское сообщество достойно ответило на вызовы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии вручения медицинской премии "Призвание", отметив, что российские... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:36
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Медицинское сообщество достойно ответило на вызовы, заявил Путин

18:36 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии вручения медицинской премии "Призвание", отметив, что российские медработники достойно ответили на нынешние вызовы, соответствущая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Приветствуя участников торжественной церемонии, Путин поздравил всех с приближающимся праздником – Днём медицинского работника. Праздник отмечается в РФ в третье воскресенье июня. В 2020 году он выпадает на 21 июня.
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Президент отметил, что эта авторитетная премия уже в двадцатый раз присуждается представителям одной из самых гуманных и благородных профессий на Земле. Среди её лауреатов – врачи, специалисты, учёные и организаторы здравоохранения.
Президент подчеркнул, что сегодня, когда Россия столкнулась с эпидемией коронавируса, многие из медицинских работников, в том числе лауреаты премии "Призвание", продолжают работать, сражаются за жизни своих пациентов, демонстрируют высочайший уровень профессиональных качеств и настоящее мужество.
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"Искренне благодарю вас, дорогие друзья, за самоотверженный, истинно подвижнический труд. Хочу подчеркнуть, что российское медицинское сообщество достойно ответило на нынешние вызовы", - сказал Путин.
Он добавил, что этот колоссальный опыт будет востребован в дальнейшем – в интересах развития науки, повышения качества оказания медицинской помощи и укрепления конкурентных преимуществ российской системы здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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