Медицинское сообщество достойно ответило на вызовы, заявил Путин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии вручения медицинской премии "Призвание", отметив, что российские медработники достойно ответили на нынешние вызовы, соответствущая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Приветствуя участников торжественной церемонии, Путин поздравил всех с приближающимся праздником – Днём медицинского работника. Праздник отмечается в РФ в третье воскресенье июня. В 2020 году он выпадает на 21 июня.

Президент отметил, что эта авторитетная премия уже в двадцатый раз присуждается представителям одной из самых гуманных и благородных профессий на Земле. Среди её лауреатов – врачи, специалисты, учёные и организаторы здравоохранения.

Президент подчеркнул, что сегодня, когда Россия столкнулась с эпидемией коронавируса , многие из медицинских работников, в том числе лауреаты премии "Призвание", продолжают работать, сражаются за жизни своих пациентов, демонстрируют высочайший уровень профессиональных качеств и настоящее мужество.

"Искренне благодарю вас, дорогие друзья, за самоотверженный, истинно подвижнический труд. Хочу подчеркнуть, что российское медицинское сообщество достойно ответило на нынешние вызовы", - сказал Путин.

Он добавил, что этот колоссальный опыт будет востребован в дальнейшем – в интересах развития науки, повышения качества оказания медицинской помощи и укрепления конкурентных преимуществ российской системы здравоохранения.