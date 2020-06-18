https://ria.ru/20200618/1573147431.html
Медицинское сообщество достойно ответило на вызовы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии вручения медицинской премии "Призвание", отметив, что российские... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:36
2020-06-18T18:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1400x0_80_0_0_521b0d279e9c8caf7bb01d023b9db487.jpg
https://ria.ru/20200611/1572812756.html
https://ria.ru/20200616/1573028450.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1400x0_80_0_0_521b0d279e9c8caf7bb01d023b9db487.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_3d53f042752fca3e4ccba251bd1be263.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_417:0:2465:2048_1400x0_80_0_0_a7e8d7108558293ddab13d122dbf8bcb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии вручения медицинской премии "Призвание", отметив, что российские медработники достойно ответили на нынешние вызовы, соответствущая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Приветствуя участников торжественной церемонии, Путин поздравил всех с приближающимся праздником – Днём медицинского работника. Праздник отмечается в РФ в третье воскресенье июня. В 2020 году он выпадает на 21 июня.
Президент отметил, что эта авторитетная премия уже в двадцатый раз присуждается представителям одной из самых гуманных и благородных профессий на Земле. Среди её лауреатов – врачи, специалисты, учёные и организаторы здравоохранения.
Президент подчеркнул, что сегодня, когда Россия столкнулась с эпидемией коронавируса
, многие из медицинских работников, в том числе лауреаты премии "Призвание", продолжают работать, сражаются за жизни своих пациентов, демонстрируют высочайший уровень профессиональных качеств и настоящее мужество.
"Искренне благодарю вас, дорогие друзья, за самоотверженный, истинно подвижнический труд. Хочу подчеркнуть, что российское медицинское сообщество достойно ответило на нынешние вызовы", - сказал Путин.
Он добавил, что этот колоссальный опыт будет востребован в дальнейшем – в интересах развития науки, повышения качества оказания медицинской помощи и укрепления конкурентных преимуществ российской системы здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.