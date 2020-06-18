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В Мордовии умер хирург, заразившийся коронавирусом
Коронавирус стал причиной смерти хирурга в больнице Мордовии, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:28
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Мордовии умер хирург, заразившийся коронавирусом

18:28 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
УФА, 18 июн - РИА Новости. Коронавирус стал причиной смерти хирурга в больнице Мордовии, сообщает оперштаб региона.
"О новом летальном случае врача хирурга мы сообщали ранее. Умер врач-хирург Алексей Викторович Рябов, сегодня получено гистологическое подтверждение его диагноза: "внегоспитальная двусторонняя пневмония ковидного происхождения", - сообщает мордовский оперштаб.
Ранее власти региона сообщали, что скончавшемуся хирургу было 38 лет, он работал в Мордовской республиканской клинической больнице. Сообщалось, что доктор скончался от тяжелой двусторонней пневмонии.
Это не первый случай смерти медика с коронавирусом в Мордовии. Ранее в больнице скончался врач-анестезиолог Андрей Лямзин, работавший с коронавирусными больными.
По данным оперштаба, всего в Мордовии выявлено 2818 случаев коронавирусной инфекции, 23 человека них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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