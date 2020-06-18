В Мордовии умер хирург, заразившийся коронавирусом

УФА, 18 июн - РИА Новости. Коронавирус стал причиной смерти хирурга в больнице Мордовии , сообщает оперштаб региона.

"О новом летальном случае врача хирурга мы сообщали ранее. Умер врач-хирург Алексей Викторович Рябов, сегодня получено гистологическое подтверждение его диагноза: "внегоспитальная двусторонняя пневмония ковидного происхождения", - сообщает мордовский оперштаб.

Ранее власти региона сообщали, что скончавшемуся хирургу было 38 лет, он работал в Мордовской республиканской клинической больнице. Сообщалось, что доктор скончался от тяжелой двусторонней пневмонии.

Это не первый случай смерти медика с коронавирусом в Мордовии. Ранее в больнице скончался врач-анестезиолог Андрей Лямзин, работавший с коронавирусными больными.

По данным оперштаба, всего в Мордовии выявлено 2818 случаев коронавирусной инфекции, 23 человека них умерли.