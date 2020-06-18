https://ria.ru/20200618/1573146714.html
В Мордовии умер хирург, заразившийся коронавирусом
Коронавирус стал причиной смерти хирурга в больнице Мордовии, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:28
2020-06-18T18:28
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Коронавирус
стал причиной смерти хирурга в больнице Мордовии
, сообщает оперштаб региона.
"О новом летальном случае врача хирурга мы сообщали ранее. Умер врач-хирург Алексей Викторович Рябов, сегодня получено гистологическое подтверждение его диагноза: "внегоспитальная двусторонняя пневмония ковидного происхождения", - сообщает мордовский оперштаб.
Ранее власти региона сообщали, что скончавшемуся хирургу было 38 лет, он работал в Мордовской республиканской клинической больнице. Сообщалось, что доктор скончался от тяжелой двусторонней пневмонии.
Это не первый случай смерти медика с коронавирусом в Мордовии. Ранее в больнице скончался врач-анестезиолог Андрей Лямзин, работавший с коронавирусными больными.
По данным оперштаба, всего в Мордовии выявлено 2818 случаев коронавирусной инфекции, 23 человека них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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