https://ria.ru/20200618/1573146692.html
В Великобритании еще 135 человек умерли от коронавируса
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 135, общее число умерших достигло 42 288, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:29
2020-06-18T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
великобритания
в мире
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великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, в мире