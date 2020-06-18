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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573146692.html
В Великобритании еще 135 человек умерли от коронавируса
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 135, общее число умерших достигло 42 288, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, в мире

В Великобритании еще 135 человек умерли от коронавируса

18:29 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 135, общее число умерших достигло 42 288, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 1218, до 300 469.
Днем ранее число умерших увеличилось на 184, заболевших - на 1115.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВеликобританияВ мире
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