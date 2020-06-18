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Попова назвала ситуацию с коронавирусом управляемой
Ситуация с коронавирусом в России управляемая, известно, как ею управлять, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:29
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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анна попова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, общество

Попова назвала ситуацию с коронавирусом управляемой

18:27 18.06.2020 (обновлено: 18:29 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России управляемая, известно, как ею управлять, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы уже видим свет, уже знаем, как, мы уже понимаем, что ситуация управляемая, и знаем, как управлять, это очень важно", - сказала Попова журналистам.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаОбщество
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