Московских таксистов обязали дезинфицировать машины после каждого заказа

Кроме того, ежедневно перед выходом водителя на смену необходимо измерять ему температуру, в случае повышенной температуры или признаков заболевания — временно отстранить от управления автомобилем.

Во вторник стартовал новый этап снятия ограничений по коронавирусу в столице. Сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открыли свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.