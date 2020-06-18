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Московских таксистов обязали дезинфицировать машины после каждого заказа
Московский департамент транспорта подготовил новый приказ по мерам против коронавируса, согласно которому операторы такси в столице обязаны дезинфицировать... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:26
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Московских таксистов обязали дезинфицировать машины после каждого заказа

18:26 18.06.2020
238
© РИА Новости / Нина ЗотинаТакси в Москве
Такси в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московский департамент транспорта подготовил новый приказ по мерам против коронавируса, согласно которому операторы такси в столице обязаны дезинфицировать машины после каждого заказа, обеспечить водителей средствами защиты и антисептиками, сообщает пресс-служба департамента в своем Telegram-канале.
"В связи с новым указом мэра об этапах снятия режима, департамент транспорта подготовил новый приказ, касающийся перевозок такси и безопасности пассажиров, согласно новым требованиям Роспотребнадзора. Все перевозчики обязаны: проводить дезинфекцию машин, на которых они перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа, ежедневно водители этих авто должны проводить мойку и дезинфекцию транспортных средств на специализированных пунктах, оборудованных выделенными постами дезинфекции, обеспечить водителей масками и перчатками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезсредствами и антисептиками", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ежедневно перед выходом водителя на смену необходимо измерять ему температуру, в случае повышенной температуры или признаков заболевания — временно отстранить от управления автомобилем.
Помимо этого, перевозчики обязаны каждые 15 дней проводить анализы на коронавирус не менее чем у 10% списочного состава водителей и предоставлять данные в ЕРНИС (Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы) в установленном порядке.
Во вторник стартовал новый этап снятия ограничений по коронавирусу в столице. Сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открыли свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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