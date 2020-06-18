https://ria.ru/20200618/1573146405.html
Лавров: Россия и Сербия хранят историческую память о Второй мировой войне
Россия и Сербия вместе хранят антифашистские традиции и историческую память о Второй мировой войне, написал глава МИД РФ Сергей Лавров в книге почетных гостей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:24
2020-06-18T18:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, сербия, югославия, белград (город), в мире