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Лавров: Россия и Сербия хранят историческую память о Второй мировой войне
Россия и Сербия вместе хранят антифашистские традиции и историческую память о Второй мировой войне, написал глава МИД РФ Сергей Лавров в книге почетных гостей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:41
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353
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сергей лавров, сербия, югославия, белград (город), в мире

Лавров: Россия и Сербия хранят историческую память о Второй мировой войне

18:24 18.06.2020 (обновлено: 18:41 18.06.2020)
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© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции
© РИА Новости / POOL
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Россия и Сербия вместе хранят антифашистские традиции и историческую память о Второй мировой войне, написал глава МИД РФ Сергей Лавров в книге почетных гостей мемориального комплекса освободителей Белграда.
"Вечная память советским и югославским воинам, павшим в борьбе с нацизмом. Россия и Сербия солидарны в сохранении исторической памяти о Второй мировой войне и антифашистских традиций", - написал глава МИД РФ.
Лавров 18 июня находится с визитом в Сербии. Ранее он встретился с руководством страны и возложил цветы к мемориалу освободителей Белграда.
Белград был освобожден от фашистов в октябре 1944 года в результате совместных действий советских войск и Народно-освободительной армии Югославии.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
15 июня, 14:0775 лет Великой Победы
Володин призвал бороться с искажением истории Второй мировой войны
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Сергей ЛавровСербияЮгославияБелград (город)В мире
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