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Возле офиса Зеленского в Киеве начался митинг сторонников Порошенко
Сторонники бывшего украинского лидера Петра Порошенко после окончания судебного заседания, на котором суд должен был избрать экс-главе государства меру... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:21
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Возле офиса Зеленского в Киеве начался митинг сторонников Порошенко

18:21 18.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Сторонники бывшего украинского лидера Петра Порошенко после окончания судебного заседания, на котором суд должен был избрать экс-главе государства меру пресечения, пришли к зданию офиса президента Владимира Зеленского и митингуют, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля заседание по избранию меры пресечения Порошенко по делу о назначении в Службе внешней разведки.
Организаторы митинга, который прошел в поддержку Порошенко возле здания суда, призвали сторонников экс-главы государства пройтись колонной по центру Киева и завершить митинг под стенами офиса президента. После этого митингующие колонной через майдан Незалежности (площадь Независимости) пришли к зданию офиса Зеленского. Сторонники бывшего президента периодически скандируют "Порошенко", "Зеленский прочь". На митинге установлена звукоусиливающая аппаратура. Перед участниками акции выступают члены партии "Европейская солидарность".
На улице Банковой, где расположен офис Зеленского, дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка на митинге спокойная. Митингующие не выдвигают никаких конкретных требований. Организаторы митинга в микрофон рассказывают, что Зеленский хочет погубить страну и преследует оппозицию.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Вчера, 18:09Религия и мировоззрение
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В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил занимавшего в то время пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. Изначально в суд было подано ходатайство об аресте экс-президента.
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
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Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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