Возле офиса Зеленского в Киеве начался митинг сторонников Порошенко

На улице Банковой, где расположен офис Зеленского, дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка на митинге спокойная. Митингующие не выдвигают никаких конкретных требований. Организаторы митинга в микрофон рассказывают, что Зеленский хочет погубить страну и преследует оппозицию.