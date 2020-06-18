https://ria.ru/20200618/1573146110.html
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Промышленное производство вакцины от коронавируса в России планируется начать в августе-сентябре, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:20
2020-06-18T18:20
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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