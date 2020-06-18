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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573146110.html
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Промышленное производство вакцины от коронавируса в России планируется начать в августе-сентябре, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:20
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здоровье - общество
татьяна голикова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_0:180:3195:1977_1400x0_80_0_0_250db34d3b452ad41b3e2ba340730476.jpg
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60
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Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19

18:20 18.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Промышленное производство вакцины от коронавируса в России планируется начать в августе-сентябре, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, он предполагает как раз август - первое завершение испытаний, и выход на промышленное производство как раз в августе-сентябре", - сказала Голикова журналистам.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
Вчера, 13:22
В России начались испытания вакцины от коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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