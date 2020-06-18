Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573146035.html
Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Вопрос о возобновлении диспансеризации в России сейчас рассматривается, ее можно возвращать в регионах со спокойной ситуацией по коронавирусу, заявил... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1400x0_80_0_0_d1e986ab746424fe78d529180c160ef9.jpg
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1400x0_80_0_0_d1e986ab746424fe78d529180c160ef9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_148:0:1564:1062_1400x0_80_0_0_cbdb941384c56b9679997f401f09f61f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_466:0:1528:1062_1400x0_80_0_0_e31d7e757a42373454bc843830517884.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество

Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию

18:19 18.06.2020
217
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вопрос о возобновлении диспансеризации в России сейчас рассматривается, ее можно возвращать в регионах со спокойной ситуацией по коронавирусу, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сейчас рассматриваем этот вопрос, там, где спокойно, можно возвращать", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда восстановят диспансеризацию в России.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Вчера, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
250001
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Сергей Аксенов
Аксенов прокомментировал продление Евросоюзом санкций по Крыму
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова назвала ситуацию с коронавирусом управляемой
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова допустила, что второй волны коронавируса может не быть
Такси в Москве
Московских таксистов обязали дезинфицировать машины после каждого заказа
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Очевидцы о стрельбе на севере Москвы
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы с четырьмя погибшими в Москве
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
У бессимптомных пациентов обнаружен более слабый иммунитет к коронавирусу
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Число умерших пациентов с COVID-19 в Ивановской области выросло до 32
Тест на коронавирус
В Мордовии умер хирург, заразившийся коронавирусом
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
УПЦ прокомментировала возбуждение дела против Порошенко за создание ПЦУ
Колизей в Риме
Выяснилось, как сильно пандемия коронавируса повлияла на туризм в Италии
Историк моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19
Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
Президент РФ Владимир Путин
Медицинское сообщество достойно ответило на вызовы, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
Лента новостейМолния