Аксенов прокомментировал продление Евросоюзом санкций по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что продление Евросоюзом санкции в отношении Крыма является лишь данью "традиции", так как по факту ничего другого ЕС сделать не может.

Совет стран ЕС в четверг принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, до 23 июня 2021 года. В сообщении отмечается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.

"Санкции по отношению к Крыму, несмотря на старательные попытки их авторов и идейных вдохновителей, не стали орудием манипуляции, не загнали нас в угол, а с точностью до наоборот сделали нас сильными и самодостаточными. Очередное их продление – лишь дань "традиции", ведь по факту ничего другого они сделать не могут. Лживые обвинения, подлые подстрекательства и безрассудные санкции – вот весь "арсенал" внешнеполитических инструментов Евросоюза", - написал Аксенов на своей странице в "Контакте".

По его словам, нагнетание антироссийской истерии вокруг крымского вопроса давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания с важного на абстрактное.

"Крым на сегодняшний день является территорией перспективного развития. Все глобальные инфраструктурные и социальные проекты в Крыму за последние шесть лет были реализованы в условиях санкций. Безусловно, их отсутствие создало бы для Крыма более благоприятные условия для экономического развития, в частности, для привлечения инвестиций. Но это не прямой ущерб, а скорее утраченная возможность, которую мы компенсируем другими доступными способами", - подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма отметил, что его восприятие западных санкций лучше всего демонстрирует пословица: "Собака лает, караван идет".

"Впереди много работы. Но, как говорится, "дома и стены лечат". Российский Крым обречен на успешное развитие и процветание", - подчеркнул Аксенов.