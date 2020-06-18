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Аксенов прокомментировал продление Евросоюзом санкций по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что продление Евросоюзом санкции в отношении Крыма является лишь данью "традиции", так как по факту ничего другого ЕС сделать РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:25
сергей аксенов (политик)
евросоюз
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
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политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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сергей аксенов (политик), евросоюз, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

Аксенов прокомментировал продление Евросоюзом санкций по Крыму

18:20 18.06.2020 (обновлено: 18:25 18.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что продление Евросоюзом санкции в отношении Крыма является лишь данью "традиции", так как по факту ничего другого ЕС сделать не может.
Совет стран ЕС в четверг принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, до 23 июня 2021 года. В сообщении отмечается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.
"Санкции по отношению к Крыму, несмотря на старательные попытки их авторов и идейных вдохновителей, не стали орудием манипуляции, не загнали нас в угол, а с точностью до наоборот сделали нас сильными и самодостаточными. Очередное их продление – лишь дань "традиции", ведь по факту ничего другого они сделать не могут. Лживые обвинения, подлые подстрекательства и безрассудные санкции – вот весь "арсенал" внешнеполитических инструментов Евросоюза", - написал Аксенов на своей странице в "Контакте".
По его словам, нагнетание антироссийской истерии вокруг крымского вопроса давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания с важного на абстрактное.
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Вчера, 16:02
В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против региона
"Крым на сегодняшний день является территорией перспективного развития. Все глобальные инфраструктурные и социальные проекты в Крыму за последние шесть лет были реализованы в условиях санкций. Безусловно, их отсутствие создало бы для Крыма более благоприятные условия для экономического развития, в частности, для привлечения инвестиций. Но это не прямой ущерб, а скорее утраченная возможность, которую мы компенсируем другими доступными способами", - подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма отметил, что его восприятие западных санкций лучше всего демонстрирует пословица: "Собака лает, караван идет".
"Впереди много работы. Но, как говорится, "дома и стены лечат". Российский Крым обречен на успешное развитие и процветание", - подчеркнул Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Вчера, 16:11
В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма
4820014
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Сергей Аксенов (политик)ЕвросоюзВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
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