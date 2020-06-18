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Число умерших пациентов с COVID-19 в Ивановской области выросло до 32
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области выросло до 32, выздоровели более 1,7 тысячи человек, сообщило в четверг... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:15
2020-06-18T18:15
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РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости.
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области
выросло до 32, выздоровели более 1,7 тысячи человек, сообщило в четверг правительство региона.
По состоянию на 18 июня, в Ивановской области зарегистрированы 3685 случаев заражения коронавирусом, за сутки поставлено 83 диагноза.
"Из новых диагнозов 67 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими – 15 человек, и один человек прибыл из Москвы
. Ожидаются результаты по 3954 тестам, из них 1452 взяты за последние сутки", - сообщают областные власти.
В стационаре на данный момент находятся 814 человек, в том числе на койках с кислородом – 214 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 14 пациентов.
"За сутки выписаны 80 человек. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1756 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.
Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией выросло в регионе до 32.
"Информация по одному из них подтверждена за последние сутки. Это пациент 81 года из Шуи
. Как и во всех предыдущих случаях, у него были тяжелые сопутствующие патологии", - сообщает облправительство.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.