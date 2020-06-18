Число умерших пациентов с COVID-19 в Ивановской области выросло до 32

Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области выросло до 32, выздоровели более 1,7 тысячи человек, сообщило в четверг правительство региона.

По состоянию на 18 июня, в Ивановской области зарегистрированы 3685 случаев заражения коронавирусом, за сутки поставлено 83 диагноза.

"Из новых диагнозов 67 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими – 15 человек, и один человек прибыл из Москвы . Ожидаются результаты по 3954 тестам, из них 1452 взяты за последние сутки", - сообщают областные власти.

В стационаре на данный момент находятся 814 человек, в том числе на койках с кислородом – 214 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 14 пациентов.

"За сутки выписаны 80 человек. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1756 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией выросло в регионе до 32.

"Информация по одному из них подтверждена за последние сутки. Это пациент 81 года из Шуи . Как и во всех предыдущих случаях, у него были тяжелые сопутствующие патологии", - сообщает облправительство.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.