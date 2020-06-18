Ямал признали одним из лидеров в стране по борьбе с коррупцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) признан одним из лидеров в стране по борьбе с коррупцией, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В нем приняли участие члены правительства округа, представители прокуратуры, Следственного комитета, полиции, Счетной палаты.

"Сегодня утром мы получили данные от Генеральной прокуратуры о том, что округ попал в число регионов с наименьшим уровнем коррупции в стране. Это хорошо, но мы понимаем, что проблем еще очень много", - приводятся в сообщении слова губернатора.

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые были представлены на заседании, 76% ямальцев не сталкиваются с коррупцией в своих городах и поселках. 92% предпринимателей заявили о полном отсутствии практик взимания прямых и скрытых неформальных платежей. Растет количество людей, которые полностью осуждают и не приемлют коррупционное поведение (48% в 2018 году, 51% в 2019 году).

"Заметен большой разрыв между оценками коррупции ямальцами и россиянами в целом. Так, в качестве социальной проблемы лишь 10% жителей региона отмечают коррупцию. Тогда как для россиян в целом эта проблема является более значимой – ее назвали 26%", - цитирует пресс-служба директора департамента внутренней политики округа Сергея Климентьева.

Дмитрий Артюхов призвал не сбавлять темпы борьбы с коррупцией и принять дополнительные меры. Это касается как профилактической работы, так и выявления нарушений. В ближайшее время в прокуратуру будет направлена информация о злоупотреблениях в дорожном комплексе, которые обнаружила Счетная палата.

"По моему поручению Счетная палата проводила проверку ряда фактов в дорожной деятельности на наших предприятиях. На мой взгляд, выявлены прямые коррупционные нарушения. В ближайшее время направим материалы в прокуратуру. Эти должностные лица уже не работают. Тем не менее, необходимо дать правовую оценку их действиям", - сообщил губернатор.