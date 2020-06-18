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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ямал признали одним из лидеров в стране по борьбе с коррупцией
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) признан одним из лидеров в стране по борьбе с коррупцией, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:22
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
коррупция
общество
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РИА Новости
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дмитрий артюхов, ямал, коррупция, общество

Ямал признали одним из лидеров в стране по борьбе с коррупцией

18:15 18.06.2020 (обновлено: 18:22 18.06.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Правительства ЯНАОЯмало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
© Фото : предоставлено пресс-службой Правительства ЯНАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) признан одним из лидеров в стране по борьбе с коррупцией, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В нем приняли участие члены правительства округа, представители прокуратуры, Следственного комитета, полиции, Счетной палаты.
"Сегодня утром мы получили данные от Генеральной прокуратуры о том, что округ попал в число регионов с наименьшим уровнем коррупции в стране. Это хорошо, но мы понимаем, что проблем еще очень много", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые были представлены на заседании, 76% ямальцев не сталкиваются с коррупцией в своих городах и поселках. 92% предпринимателей заявили о полном отсутствии практик взимания прямых и скрытых неформальных платежей. Растет количество людей, которые полностью осуждают и не приемлют коррупционное поведение (48% в 2018 году, 51% в 2019 году).
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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"Заметен большой разрыв между оценками коррупции ямальцами и россиянами в целом. Так, в качестве социальной проблемы лишь 10% жителей региона отмечают коррупцию. Тогда как для россиян в целом эта проблема является более значимой – ее назвали 26%", - цитирует пресс-служба директора департамента внутренней политики округа Сергея Климентьева.
Дмитрий Артюхов призвал не сбавлять темпы борьбы с коррупцией и принять дополнительные меры. Это касается как профилактической работы, так и выявления нарушений. В ближайшее время в прокуратуру будет направлена информация о злоупотреблениях в дорожном комплексе, которые обнаружила Счетная палата.
"По моему поручению Счетная палата проводила проверку ряда фактов в дорожной деятельности на наших предприятиях. На мой взгляд, выявлены прямые коррупционные нарушения. В ближайшее время направим материалы в прокуратуру. Эти должностные лица уже не работают. Тем не менее, необходимо дать правовую оценку их действиям", - сообщил губернатор.

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