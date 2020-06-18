Круглый стол о психологических вызовах пандемии

- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российской академии образования Юрий ЗИНЧЕНКО;- заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Мария КИСЕЛЕВА;- старшие преподаватели кафедры педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виктор ГИЖИЦКИЙ, Виталий ЕПИШИН, Дарья ДОВБЫШ.Ситуация неопределенности, ограниченности действий, угроза жизни и здоровью, характерная для пандемии коронавируса, не может не влиять на психологическое благополучие населения. С какими психологическими вызовами столкнулись россияне в период пандемии? Как сними справляться? Каковы особенности психологических реакций на пандемию среди различных групп населения – больных COVID 19 и их родственников, врачей, школьников, студентов?