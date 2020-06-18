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Круглый стол о психологических вызовах пандемии
29 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Психологические вызовы пандемии коронавируса: как с ними справляться".
2020-06-18T18:11
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1573145665.jpg?1592493106
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о психологических вызовах пандемии

18:11 18.06.2020
32
29 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Психологические вызовы пандемии коронавируса: как с ними справляться".
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Участники:
- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российской академии образования Юрий ЗИНЧЕНКО;
- заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Мария КИСЕЛЕВА;
- старшие преподаватели кафедры педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виктор ГИЖИЦКИЙ, Виталий ЕПИШИН, Дарья ДОВБЫШ.

Ситуация неопределенности, ограниченности действий, угроза жизни и здоровью, характерная для пандемии коронавируса, не может не влиять на психологическое благополучие населения. С какими психологическими вызовами столкнулись россияне в период пандемии? Как сними справляться? Каковы особенности психологических реакций на пандемию среди различных групп населения – больных COVID 19 и их родственников, врачей, школьников, студентов?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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