Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы Сергея Жигарева

23 июня в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА, посвященную современной ситуации в российской промышленности и бизнесе, а также плану Правительства по восстановлению экономики после пандемии.
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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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