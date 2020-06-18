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Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы Сергея Жигарева
РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:10
анонсы
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573145632.jpg?1592493050
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы Сергея Жигарева

18:10 18.06.2020
16
23 июня в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА, посвященную современной ситуации в российской промышленности и бизнесе, а также плану Правительства по восстановлению экономики после пандемии.

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