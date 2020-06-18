Онлайн-конференция о запуске проекта "Я.Помню"

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Участники:
- сопредседатель организационного комитета "Наша Победа", председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" Сергей НАРЫШКИН;
- заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей КАРТАПОЛОВ;
- председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента РФ Владимир МЕДИНСКИЙ;
- председатель центрального штаба всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
В рамках проекта будет создана интерактивная карта со всеми объектами, связанными с памятью о Великой Отечественной войне. Ресурс поможет не только отобразить все военно-мемориальные объекты, но и сформировать реальную картину их состояния по всей России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель организационного комитета "Наша Победа", председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" Сергей НАРЫШКИН;
- заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей КАРТАПОЛОВ;
- председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента РФ Владимир МЕДИНСКИЙ;
- председатель центрального штаба всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
В рамках проекта будет создана интерактивная карта со всеми объектами, связанными с памятью о Великой Отечественной войне. Ресурс поможет не только отобразить все военно-мемориальные объекты, но и сформировать реальную картину их состояния по всей России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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