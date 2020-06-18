Онлайн-конференция о запуске проекта "Я.Помню"

- сопредседатель организационного комитета "Наша Победа", председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" Сергей НАРЫШКИН;- заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;- заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей КАРТАПОЛОВ;- председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента РФ Владимир МЕДИНСКИЙ;- председатель центрального штаба всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.В рамках проекта будет создана интерактивная карта со всеми объектами, связанными с памятью о Великой Отечественной войне. Ресурс поможет не только отобразить все военно-мемориальные объекты, но и сформировать реальную картину их состояния по всей России.