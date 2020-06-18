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Онлайн-конференция о запуске проекта "Я.Помню"
22 июня в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску совместного проекта "Единой России", Министерства обороны РФ и "Яндекса" "Я.Помню".
2020-06-18T18:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573145558.jpg?1592492986
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о запуске проекта "Я.Помню"

18:09 18.06.2020
20
22 июня в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску совместного проекта "Единой России", Министерства обороны РФ и "Яндекса" "Я.Помню".
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Участники:
- сопредседатель организационного комитета "Наша Победа", председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" Сергей НАРЫШКИН;
- заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей КАРТАПОЛОВ;
- председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента РФ Владимир МЕДИНСКИЙ;
- председатель центрального штаба всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.

В рамках проекта будет создана интерактивная карта со всеми объектами, связанными с памятью о Великой Отечественной войне. Ресурс поможет не только отобразить все военно-мемориальные объекты, но и сформировать реальную картину их состояния по всей России.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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