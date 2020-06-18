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Религия и мировоззрение
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УПЦ прокомментировала возбуждение дела против Порошенко за создание ПЦУ
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко можно завести не одно, а 50 уголовных дел за нарушение законов Украины во время создания ПЦУ, заявил в четверг РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:46
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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УПЦ прокомментировала возбуждение дела против Порошенко за создание ПЦУ

18:09 18.06.2020 (обновлено: 19:46 18.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Против бывшего президента Украины Петра Порошенко можно завести не одно, а 50 уголовных дел за нарушение законов Украины во время создания ПЦУ, заявил в четверг РИА Новости глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов.
Ранее в четверг стало известно, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", об этом сообщил сам бывший украинский лидер на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.
"Этот собор ("объединительный собор" украинских "церквей" прошел в Киеве в 2018 году, по его результатам создали так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) – ред.) провели на чистом "беспределе". Даже Филарет (раскольник, "почетный патриарх" ПЦУ) потом назвал этот собор аферой. Там можно не одно, а 50 уголовных дел открывать, потому что конституция и законы Украины были нарушены", - сказал Анисимов.
Он обратил внимание на то, что по законам Украины, государству запрещено вмешиваться во внутренние дела Церкви.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Вчера, 16:31
Генпрокурор попросила отпустить Порошенко под личное обязательство
"Никто не дает президенту права организовывать религиозные организации, Церкви, подписывать соглашения от лица Церкви, рассчитываться с чужим государством собственностью Украинской православной церкви. Порошенко же собирался некоторые монастыри и храмы отдать (Константинопольскому патриархату – ред.). "Собором" тоже руководил президент Порошенко, тут же, рядом был председатель Службы безопасности Украины", - подытожил представитель Украинской православной церкви.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью от него зависимой. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Вчера, 18:21
Возле офиса Зеленского в Киеве начался митинг сторонников Порошенко
5350012
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Василий АнисимовУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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