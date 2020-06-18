https://ria.ru/20200618/1573145218.html
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы с четырьмя погибшими в Москве
Очевидцы рассказали о стрельбе с четырьмя погибшими в квартире на улице Приорова в Москве. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:03
2020-06-18T19:47
стрельба на севере москвы
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Очевидцы о стрельбе на севере Москвы
Соседи рассказали о том, что происходило на севере Москвы, где мужчины открыл стрельбу в квартире.
2020-06-18T18:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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стрельба на севере москвы, москва, происшествия
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Очевидцы рассказали о стрельбе с четырьмя погибшими в квартире на улице Приорова в Москве
.
Житель соседнего с местом происшествия дома сообщил, что, возвращаясь из магазина, увидел большое количество полицейских и машину скорой помощи. Молодой человек узнал от других очевидцев, что прозвучали два-три выстрела.
"Проживающий на соседнем этаже сказал, что после выстрелов кричала женщина и там двое детей с ней были", — рассказал он.
Очевидец добавил, что стрелок не открывал дверь в квартиру, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось ее взломать.
"Взломали дверь, и один крикнул: "Вижу труп!" — сказал собеседник.
Другие очевидцы сообщили о шести-семи выстрелах.
"Там четыре трупа, он убил троих и себя", — сказал РИА Новости один из очевидцев.
Гулявшая около дома Анастасия Коралькова рассказала РЕН ТВ
о женских криках во время стрельбы.
"Как от боли и от страха кричат", — сказала женщина.
Услышав звуки выстрелов, она отошла подальше от места происшествия.
"Понятно было, что стреляли внутри. <...> Страшно просто было. <...> Я испугалась, что полетит какая-нибудь шальная пуля в окно", — пояснила собеседница телеканала.
Еще один очевидец, Руслан Семенов, рассказал телеканалу "360
", что стрелок жил в том же доме, где случилась трагедия.
"Я знаю только тех, кто живет со мной на лестничной клетке. Соседи все мирные, здороваются", — сказал мужчина.
Он добавил, что хлопки были очень громкими, а выстрелы продолжались, даже когда на этаж поднялись полицейские.