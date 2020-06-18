Очевидцы раскрыли подробности стрельбы с четырьмя погибшими в Москве

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Очевидцы рассказали о стрельбе с четырьмя погибшими в квартире на улице Приорова в Очевидцы рассказали о стрельбе с четырьмя погибшими в квартире на улице Приорова в Москве

Житель соседнего с местом происшествия дома сообщил, что, возвращаясь из магазина, увидел большое количество полицейских и машину скорой помощи. Молодой человек узнал от других очевидцев, что прозвучали два-три выстрела.

"Проживающий на соседнем этаже сказал, что после выстрелов кричала женщина и там двое детей с ней были", — рассказал он.

Очевидец добавил, что стрелок не открывал дверь в квартиру, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось ее взломать.

"Взломали дверь, и один крикнул: "Вижу труп!" — сказал собеседник.

Другие очевидцы сообщили о шести-семи выстрелах.

"Там четыре трупа, он убил троих и себя", — сказал РИА Новости один из очевидцев.

Гулявшая около дома Анастасия Коралькова рассказала РЕН ТВ о женских криках во время стрельбы.

"Как от боли и от страха кричат", — сказала женщина.

Услышав звуки выстрелов, она отошла подальше от места происшествия.

"Понятно было, что стреляли внутри. <...> Страшно просто было. <...> Я испугалась, что полетит какая-нибудь шальная пуля в окно", — пояснила собеседница телеканала.

Еще один очевидец, Руслан Семенов, рассказал телеканалу " 360 ", что стрелок жил в том же доме, где случилась трагедия.

"Я знаю только тех, кто живет со мной на лестничной клетке. Соседи все мирные, здороваются", — сказал мужчина.