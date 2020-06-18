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Распространение нового коронавируса
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В городе Байконур зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первый случай смерти от новой коронавирусной инфекции зарегистрирован в городе Байконур, где живут, в том числе, сотрудники одноименного космодрома, сообщается... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:09
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РИА Новости
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353
60
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В городе Байконур зафиксировали первую смерть от коронавируса

17:56 18.06.2020 (обновлено: 18:09 18.06.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый случай смерти от новой коронавирусной инфекции зарегистрирован в городе Байконур, где живут, в том числе, сотрудники одноименного космодрома, сообщается на сайте городской администрации.
"По информации … на 16 июня: количество умерших – 1", - говорится в справке по тему распространения COVID-19.
Работал ли этот человек на космодроме или нет, не сообщается.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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