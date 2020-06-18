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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573144751.html
Голикова допустила, что второй волны коронавируса может не быть
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что при соблюдении мер безопасности в России не стоит ждать второй волны коронавируса. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна голикова
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573121682.html
как не министр так и миллионер долларовый .так хорошо работает а до этого её муж что им платили очень высокую зарплату .а что она понимает в медицине .как она бегала с канала на канал что бы повысить пенсионный возраст я видел .обманывала вместе с макаровым как будет хорошо пенсионерам после реформы .
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_0:180:3195:1977_1400x0_80_0_0_250db34d3b452ad41b3e2ba340730476.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Голикова допустила, что второй волны коронавируса может не быть

17:57 18.06.2020 (обновлено: 19:23 18.06.2020)
13806
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что при соблюдении мер безопасности в России не стоит ждать второй волны коронавируса.
По ее словам, вероятно, что коронавирус, как и другие инфекции, будет циркулировать.
"Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны", - сказала Голикова журналистам.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
как не министр так и миллионер долларовый .так хорошо работает а до этого её муж что им платили очень высокую зарплату .а что она понимает в медицине .как она бегала с канала на канал что бы повысить пенсионный возраст я видел .обманывала вместе с макаровым как будет хорошо пенсионерам после реформы .
18 июня, 19:14
всвиктор соснов
1000300
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