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Особый карантинный режим в Азербайджане продлят до августа
Особый карантинный режим будет продлен в Азербайджане до 1 августа в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом СOVID-19, сообщила... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:55
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, азербайджан, в мире

Особый карантинный режим в Азербайджане продлят до августа

17:52 18.06.2020 (обновлено: 17:55 18.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
БАКУ, 18 июн – РИА Новости. Особый карантинный режим будет продлен в Азербайджане до 1 августа в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом СOVID-19, сообщила представитель оперштаба, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Ранее карантинный режим в Азербайджане продлевался до 1 июля.
"Эпидемиологическая ситуация в стране исследована. Принято решение о продлении карантинного режима в стране до 1 августа", - сообщила Абдуллаева.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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