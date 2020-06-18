https://ria.ru/20200618/1573144699.html
Особый карантинный режим в Азербайджане продлят до августа
Особый карантинный режим будет продлен в Азербайджане до 1 августа в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом СOVID-19, сообщила... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:52
2020-06-18T17:55
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азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_3facaa1d45a397721b8efbdd7ed30be2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, азербайджан, в мире