Комитет госконтроля рассказал подробности дела Белгазпромбанка

"Установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов", - сказал глава комитета. Отрывок его заявления показал телеканал "Беларусь 1".