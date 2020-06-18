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Комитет госконтроля рассказал подробности дела Белгазпромбанка
Более 430 миллионов долларов незаконно выведены за несколько лет со счета Белгазпромбанка, которым ранее руководил претендент в президенты Белоруссии Виктор... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:52
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
латвия
минск
белоруссия
в мире
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353
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, латвия, минск, белоруссия, в мире

Комитет госконтроля рассказал подробности дела Белгазпромбанка

17:52 18.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске
 Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Более 430 миллионов долларов незаконно выведены за несколько лет со счета Белгазпромбанка, которым ранее руководил претендент в президенты Белоруссии Виктор Бабарико, в банк в Латвии ABLV, заявил в четверг председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.
"Установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов", - сказал глава комитета. Отрывок его заявления показал телеканал "Беларусь 1".
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
В четверг Тертель заявил, что Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Вчера, 17:45
По делу Белгазпромбанка задержали около 20 человек
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Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоЛатвияМинскБелоруссияВ мире
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