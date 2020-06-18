В РПЦ указали на новые случаи притеснения Сербской церкви в Черногории

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Местные власти в Черногории подвергают дискриминации Сербскую православную церковь (СПЦ), заявил в четверг председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram.
Ранее в четверг президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что Сербская православная церковь находится под угрозой и ей необходима поддержка России.
"В Черногории со стороны местной власти подвергается дискриминации Сербская православная церковь. Недавно по распоряжению властей в окрестностях Тивата бульдозерами были снесены "незаконные" постройки монастыря святого архангела Михаила. Это привело к тому, что верующие СПЦ встали на защиту монастыря от возможных сносов других построек", - написал Легойда.
Также он уточнил, что 15 июня полиция задержала двух священнослужителей Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, обвинив их в организации массовых скоплений людей, "а 17 июня власти отказали в пребывании на территории Черногории священнику из Плевля".
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