В РПЦ указали на новые случаи притеснения Сербской церкви в Черногории

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Местные власти в Черногории подвергают дискриминации Сербскую православную церковь (СПЦ), заявил в четверг председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram.

Ранее в четверг президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что Сербская православная церковь находится под угрозой и ей необходима поддержка России.

"В Черногории со стороны местной власти подвергается дискриминации Сербская православная церковь. Недавно по распоряжению властей в окрестностях Тивата бульдозерами были снесены "незаконные" постройки монастыря святого архангела Михаила. Это привело к тому, что верующие СПЦ встали на защиту монастыря от возможных сносов других построек", - написал Легойда.