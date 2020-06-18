В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 11 329

БАКУ, 18 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11 329, за сутки инфекция выявлена еще у 338 человек, всего в стране умерли 139 человека с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 338 случаев заражения коронавирусом, 117 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 11 329 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6192 человека вылечились, 139 скончались, 4998 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии проведены 403 499 тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.