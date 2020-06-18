В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 11 329

"В Азербайджане выявлены еще 338 случаев заражения коронавирусом, 117 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 11 329 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6192 человека вылечились, 139 скончались, 4998 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.