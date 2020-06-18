Количество заболевших COVID-19 на Байконуре и рядом с ним достигло 56

"По состоянию на 18 июня 2020 года на поднадзорной территории зарегистрировано 56 положительных результатов выявления РНК новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением находятся 615 граждан. Снято с медицинского наблюдения 23 человека", - говорится в сообщении на сайте регионального управления ФМБА России на комплексе Байконур.