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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573143966.html
Количество заболевших COVID-19 на Байконуре и рядом с ним достигло 56
Свыше 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на космодроме Байконур и ближайшей территории. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
байконур (космодром)
в мире
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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коронавирус covid-19, байконур (космодром), в мире

Количество заболевших COVID-19 на Байконуре и рядом с ним достигло 56

17:44 18.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Космодром Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Свыше 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на космодроме Байконур и ближайшей территории.
"По состоянию на 18 июня 2020 года на поднадзорной территории зарегистрировано 56 положительных результатов выявления РНК новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением находятся 615 граждан. Снято с медицинского наблюдения 23 человека", - говорится в сообщении на сайте регионального управления ФМБА России на комплексе Байконур.
Нью-Йорк
Вчера, 16:25Распространение нового коронавируса
В США выявили более 25,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки жителям города Байконур рекомендовано отказаться от любых торжественных мероприятий, походов в гости и выездов за пределы города, в том числе в близлежащие поселки. В публичных местах, общественном транспорте, при посещении рынка, расчетно-кассовых учреждений нужно обязательно надевать медицинские маски или респираторы.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Байконур (космодром)В мире
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