Количество заболевших COVID-19 на Байконуре и рядом с ним достигло 56

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Свыше 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на космодроме Байконур и ближайшей территории.
"По состоянию на 18 июня 2020 года на поднадзорной территории зарегистрировано 56 положительных результатов выявления РНК новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением находятся 615 граждан. Снято с медицинского наблюдения 23 человека", - говорится в сообщении на сайте регионального управления ФМБА России на комплексе Байконур.
Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки жителям города Байконур рекомендовано отказаться от любых торжественных мероприятий, походов в гости и выездов за пределы города, в том числе в близлежащие поселки. В публичных местах, общественном транспорте, при посещении рынка, расчетно-кассовых учреждений нужно обязательно надевать медицинские маски или респираторы.
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