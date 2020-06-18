Суд запретил Трампу снять защиту от депортации 800 тысяч мигрантов

"Решение министерства внутренней безопасности отменить DACA было волюнтаристским и связанным с произволом", - говорится в решении.

В решении говорится, что администрация не обосновала отмену программу должным образом. Вопрос не решен окончательно — администрация может предоставить более подробные обоснования для отмены программы, чтобы вновь попытаться ее отменить. Тем не менее, решение Верховного суда является крупным поражением во внутренней повестке дня администрации.