Суд запретил Трампу снять защиту от депортации 800 тысяч мигрантов

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США заявил, что администрация Дональда Трампа не имела права отменять программу DACA, которая защищает от депортации около 800 тысяч нелегальных иммигрантов, прибывших на американскую территорию в детском возрасте.
"Решение министерства внутренней безопасности отменить DACA было волюнтаристским и связанным с произволом", - говорится в решении.
Отмена программы DACA, введенной при президенте Бараке Обаме, была одним из внутриполитических приоритетов Трампа.
В решении говорится, что администрация не обосновала отмену программу должным образом. Вопрос не решен окончательно — администрация может предоставить более подробные обоснования для отмены программы, чтобы вновь попытаться ее отменить. Тем не менее, решение Верховного суда является крупным поражением во внутренней повестке дня администрации.