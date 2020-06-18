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Суд запретил Трампу снять защиту от депортации 800 тысяч мигрантов
Верховный суд США заявил, что администрация Дональда Трампа не имела права отменять программу DACA, которая защищает от депортации около 800 тысяч нелегальных... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:43
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РИА Новости
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353
60
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дональд трамп, сша, в мире

Суд запретил Трампу снять защиту от депортации 800 тысяч мигрантов

17:43 18.06.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США заявил, что администрация Дональда Трампа не имела права отменять программу DACA, которая защищает от депортации около 800 тысяч нелегальных иммигрантов, прибывших на американскую территорию в детском возрасте.
"Решение министерства внутренней безопасности отменить DACA было волюнтаристским и связанным с произволом", - говорится в решении.
Отмена программы DACA, введенной при президенте Бараке Обаме, была одним из внутриполитических приоритетов Трампа.
В решении говорится, что администрация не обосновала отмену программу должным образом. Вопрос не решен окончательно — администрация может предоставить более подробные обоснования для отмены программы, чтобы вновь попытаться ее отменить. Тем не менее, решение Верховного суда является крупным поражением во внутренней повестке дня администрации.
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