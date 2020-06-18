Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200618/1573143744.html
Выяснилось, как сильно пандемия коронавируса повлияла на туризм в Италии
Число иностранных туристов, которые посетят Италию нынешним летом, упадет на 43 миллиона человек или 43,4 процента по сравнению с 2019 годом, говорится в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:20
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
всемирная туристская организация
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152926/42/1529264257_0:218:4288:2630_1400x0_80_0_0_329d6b55484e8541bb2f22410219349a.jpg
https://ria.ru/20200618/1573044477.html
https://ria.ru/20200319/1568793914.html
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152926/42/1529264257_0:218:4288:2630_1400x0_80_0_0_329d6b55484e8541bb2f22410219349a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152926/42/1529264257_246:0:4043:2848_1400x0_80_0_0_2b233ed159cecee179a035eb104e6b99.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152926/42/1529264257_720:0:3568:2848_1400x0_80_0_0_a401df0d310f772028fe39869c2d5e5f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, всемирная туристская организация, италия

Выяснилось, как сильно пандемия коронавируса повлияла на туризм в Италии

18:20 18.06.2020
3274
© Depositphotos / Fazon1Колизей в Риме
Колизей в Риме
© Depositphotos / Fazon1
РИМ, 18 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Число иностранных туристов, которые посетят Италию нынешним летом, упадет на 43 миллиона человек или 43,4 процента по сравнению с 2019 годом, говорится в исследовании флорентийского Центра туристических исследований.
"Волна чрезвычайной ситуации COVID затопит туристическое лето. Несмотря на восстановление передвижения внутри и между странами, число бронирований не взлетает", — говорится в докладе, подготовленном по заказу национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti.
В течение трех месяцев ожидается беспрецедентное снижение на 12,8 миллиона путешественников и 56 миллионов ночевок в сравнении с летом прошлого года, что приведет к падению выручки представителей турбизнеса на 3,2 миллиарда евро, причем половину из них потеряют отельеры.
"Это переведет стрелки часов итальянского туристического бизнеса на 20 лет назад. Лето 2020 года становится худшим по числу поездок с 1998 года", — отмечают авторы доклада.
Согласно данным Всемирной туристской организации ООН, в 2019 году Италию посетили более 62 миллионов зарубежных туристов.
"Снижение ожидалось, но если оно будет продолжаться, это будет худшее обрушение в истории нашей индустрии туризма", — заявил президент Assoturismo Витторио Мессина.
Лосось на гриле
Вчера, 08:00Туризм
Рыбный день. Как готовят дары моря в разных странах
В мае Мессина в интервью РИА Новости заявил, что в 2020 году доходы итальянской туристической отрасли уменьшатся на 80 процентов по сравнению с прошлым годом. По его словам, уже есть исследования, которые говорят, что даже при благоприятном сценарии доходы отрасли в 2021 году все равно уменьшатся на 40 процентов.
Венеция
19 марта, 08:00Туризм
Такой Венецию не видел никто и никогда: вместо туристов — птицы
500402
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмВсемирная туристская организацияИталия
Рекомендуем
Специальный пропуск, действующий во время режима самоизоляции в Краснодаре
В Краснодарском крае с 21 июня отменят карантин
Отдыхающие на пляже Чайка в Адлерском районе города Сочи
В Сочи 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Сергей Аксенов
Аксенов прокомментировал продление Евросоюзом санкций по Крыму
Круизные лайнеры на Корфу
Стало известно, когда Греция начнет принимать заявления на визы
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Туристы осуществляют посадку в самолет
Эксперты выяснили, насколько дешевле летать по России без багажа
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Очевидцы о стрельбе на севере Москвы
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы с четырьмя погибшими в Москве
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Жираф в зоопарке Таронга Сиднее
Австралию не планируют открывать для туристов до 2021 года
Врачи в США
В двух штатах США выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
УПЦ прокомментировала возбуждение дела против Порошенко за создание ПЦУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
Лента новостейМолния