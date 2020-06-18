Выяснилось, как сильно пандемия коронавируса повлияла на туризм в Италии

РИМ, 18 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Число иностранных туристов, которые посетят Италию нынешним летом, упадет на 43 миллиона человек или 43,4 процента по сравнению с 2019 годом, говорится в исследовании флорентийского Центра туристических исследований.

"Волна чрезвычайной ситуации COVID затопит туристическое лето. Несмотря на восстановление передвижения внутри и между странами, число бронирований не взлетает", — говорится в докладе, подготовленном по заказу национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti.

В течение трех месяцев ожидается беспрецедентное снижение на 12,8 миллиона путешественников и 56 миллионов ночевок в сравнении с летом прошлого года, что приведет к падению выручки представителей турбизнеса на 3,2 миллиарда евро, причем половину из них потеряют отельеры.

"Это переведет стрелки часов итальянского туристического бизнеса на 20 лет назад. Лето 2020 года становится худшим по числу поездок с 1998 года", — отмечают авторы доклада.

Согласно данным Всемирной туристской организации ООН, в 2019 году Италию посетили более 62 миллионов зарубежных туристов.

"Снижение ожидалось, но если оно будет продолжаться, это будет худшее обрушение в истории нашей индустрии туризма", — заявил президент Assoturismo Витторио Мессина.