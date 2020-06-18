В Латвии оценили ситуацию с распространением коронавируса

"Кризис из-за COVID-19 был испытанием для страны, которое она выдержала с честью", - отметил президент.

Он также поблагодарил за самоотверженность работников системы здравоохранения, которые заботятся о пациентах во время пандемии.

"Выражаю благодарность всем жителям страны, которые доказали, что во время кризиса могут сотрудничать, действовать динамично и целеустремленно. Эти навыки не следует терять и в дальнейшем", - сказал президент.