В Латвии оценили ситуацию с распространением коронавируса

В четверг прошло последнее заседание весенний сессии парламента перед летними каникулами.
"Кризис из-за COVID-19 был испытанием для страны, которое она выдержала с честью", - отметил президент.
Он также поблагодарил за самоотверженность работников системы здравоохранения, которые заботятся о пациентах во время пандемии.
"Выражаю благодарность всем жителям страны, которые доказали, что во время кризиса могут сотрудничать, действовать динамично и целеустремленно. Эти навыки не следует терять и в дальнейшем", - сказал президент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались. С начала пандемии в Латвии проведены 133557 тестов, коронавирус выявлен у 1108 человек, умерли 30 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.