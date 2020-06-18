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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573143561.html
В Латвии оценили ситуацию с распространением коронавируса
Президент Латвии заявил в четверг перед депутатами Сейма, что кризис из-за COVID-19 был испытанием для страны, которое она выдержала с честью. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:38
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии оценили ситуацию с распространением коронавируса

17:38 18.06.2020
93
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс
© Sputnik
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Президент Латвии Эгилс Левитс. Архивное фото
РИГА, 18 июн – РИА Новости. Президент Латвии заявил в четверг перед депутатами Сейма, что кризис из-за COVID-19 был испытанием для страны, которое она выдержала с честью.
В четверг прошло последнее заседание весенний сессии парламента перед летними каникулами.
"Кризис из-за COVID-19 был испытанием для страны, которое она выдержала с честью", - отметил президент.
Он также поблагодарил за самоотверженность работников системы здравоохранения, которые заботятся о пациентах во время пандемии.
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"Выражаю благодарность всем жителям страны, которые доказали, что во время кризиса могут сотрудничать, действовать динамично и целеустремленно. Эти навыки не следует терять и в дальнейшем", - сказал президент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались. С начала пандемии в Латвии проведены 133557 тестов, коронавирус выявлен у 1108 человек, умерли 30 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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