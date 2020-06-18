Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Он отметил, что нынешний глава государства сделал Россию сильной и заложил фундамент, который "обязательно будет работать" и на который будут опираться будущие президенты.

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.

По словам Володина, российский лидер построил систему государственного управления, устойчивую к различным вызовам, с которыми не могут справиться другие страны.

Он подчеркнул, что вопрос принятия поправок в Конституцию станет судьбоносным и определит "новый этап развития страны при новых стандартах".

"Давайте исходить из того, что изменения в Конституцию вносились не конкретно под человека. О них говорили на протяжении долгого времени многие мои коллеги и эксперты, и ученые в сфере конституционного права", — заключил Володин.