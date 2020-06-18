Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Преемник действующего президента России Владимира Путина будет опираться на выстроенную им систему управления страной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Газете.ру".
Он отметил, что нынешний глава государства сделал Россию сильной и заложил фундамент, который "обязательно будет работать" и на который будут опираться будущие президенты.
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
По словам Володина, российский лидер построил систему государственного управления, устойчивую к различным вызовам, с которыми не могут справиться другие страны.
Он подчеркнул, что вопрос принятия поправок в Конституцию станет судьбоносным и определит "новый этап развития страны при новых стандартах".
"Давайте исходить из того, что изменения в Конституцию вносились не конкретно под человека. О них говорили на протяжении долгого времени многие мои коллеги и эксперты, и ученые в сфере конституционного права", — заключил Володин.
Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию состоится 1 июля. Как подчеркивала председатель ЦИК Элла Памфилова, будут приняты все меры, чтобы оно прошло безопасно и не отразилось на здоровье граждан. По ее словам, основным принципом станет максимальная бесконтактность и рассредоточение участников во времени и в пространстве.
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