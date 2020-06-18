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Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Преемник действующего президента России Владимира Путина будет опираться на выстроенную им систему управления страной, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:43
общество
элла памфилова
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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Что бы не говорилось про созданную устойчивую систему, определяющую роль личности в истории ещё никто не отменял. И в совсем недавней истории России, после И.В. Сталина кроме В.В. Путина не было более эффективного национального лидера. Не было и пока нет.
628
Уверен, что Россию после Путина ждет великое будущее и процветание! Для этого надо обойтись без преемников, наследников и т.п. Только честные выборы, на которых граждане сами выберут себе президента!
591
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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общество, элла памфилова, конституция рф, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

17:33 18.06.2020 (обновлено: 19:43 18.06.2020)
113235
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПрезидент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Преемник действующего президента России Владимира Путина будет опираться на выстроенную им систему управления страной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Газете.ру".
Он отметил, что нынешний глава государства сделал Россию сильной и заложил фундамент, который "обязательно будет работать" и на который будут опираться будущие президенты.
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Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
По словам Володина, российский лидер построил систему государственного управления, устойчивую к различным вызовам, с которыми не могут справиться другие страны.
Он подчеркнул, что вопрос принятия поправок в Конституцию станет судьбоносным и определит "новый этап развития страны при новых стандартах".
"Давайте исходить из того, что изменения в Конституцию вносились не конкретно под человека. О них говорили на протяжении долгого времени многие мои коллеги и эксперты, и ученые в сфере конституционного права", — заключил Володин.
Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию состоится 1 июля. Как подчеркивала председатель ЦИК Элла Памфилова, будут приняты все меры, чтобы оно прошло безопасно и не отразилось на здоровье граждан. По ее словам, основным принципом станет максимальная бесконтактность и рассредоточение участников во времени и в пространстве.
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ОбществоЭлла ПамфиловаКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Что бы не говорилось про созданную устойчивую систему, определяющую роль личности в истории ещё никто не отменял. И в совсем недавней истории России, после И.В. Сталина кроме В.В. Путина не было более эффективного национального лидера. Не было и пока нет.
18 июня, 17:42
Владимир Белогорский
21125534379
Уверен, что Россию после Путина ждет великое будущее и процветание! Для этого надо обойтись без преемников, наследников и т.п. Только честные выборы, на которых граждане сами выберут себе президента!
18 июня, 17:36
PIPetr Io
4493562297
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