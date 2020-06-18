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Экс-президент Армении Кочарян пока останется в больнице
Бывший президент Армении Роберт Кочарян, освобожденный в четверг из-под стражи под залог решением Апелляционного суда, пока останется в медицинском центре... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:33
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роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Экс-президент Армении Кочарян пока останется в больнице

17:33 18.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший президент Армении Роберт Кочарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Бывший президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян, освобожденный в четверг из-под стражи под залог решением Апелляционного суда, пока останется в медицинском центре "Измирлян", сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
В четверг судья Апелляционного суда принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом, он он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.
"Кочарян находится в медицинском центре "Измиралян" не просто решением административного суда, а по медицинским показаниям, так как проходит послеоперационную реабилитацию. Он останется там столько, сколько нужно", - сказал Вардеванян.
По его словам, сама мера пресечения в виде освобождения под залог в 4,15 миллиона долларов вступит в силу после перевода этой суммы на депозитный счет Административного суда. Размер залога Вардеванян назван беспрецедентным. Он не исключил, что сторона обвинения обжалует решение об освобождении Кочаряна в Кассационном суде, хотя, по его мнению, это было бы нелогично.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
29 мая, 14:16
ЕСПЧ дал заключение по делу экс-главы Армении Кочаряна
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
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Роберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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