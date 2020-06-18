Экс-президент Армении Кочарян пока останется в больнице

ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Бывший президент Бывший президент Армении Роберт Кочарян , освобожденный в четверг из-под стражи под залог решением Апелляционного суда, пока останется в медицинском центре "Измирлян", сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.

В четверг судья Апелляционного суда принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом, он он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.

"Кочарян находится в медицинском центре "Измиралян" не просто решением административного суда, а по медицинским показаниям, так как проходит послеоперационную реабилитацию. Он останется там столько, сколько нужно", - сказал Вардеванян.

По его словам, сама мера пресечения в виде освобождения под залог в 4,15 миллиона долларов вступит в силу после перевода этой суммы на депозитный счет Административного суда. Размер залога Вардеванян назван беспрецедентным. Он не исключил, что сторона обвинения обжалует решение об освобождении Кочаряна в Кассационном суде, хотя, по его мнению, это было бы нелогично.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.