https://ria.ru/20200618/1573142803.html
В Воронеже начали переливание плазмы выздоровевших после COVID-19 больным
Переливанием плазмы перенесших коронавирусную инфекцию пациентов пробуют лечить заболевших COVID-19 в Воронежской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:32
2020-06-18T17:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804972_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_2f79a25c07da1cbb8809756adedddfec.jpg
https://ria.ru/20200618/1573119618.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804972_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_2f79a25c07da1cbb8809756adedddfec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804972_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_a6c61e81de74c38a67aec6a9ff525d1b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804972_420:0:1500:1080_1400x0_80_0_0_011a5a2bbee4003c730fe8333566dcbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости.
Переливанием плазмы перенесших коронавирусную инфекцию
пациентов пробуют лечить заболевших COVID-19 в Воронежской области
, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев.
"Воронежский депздрав: в тестовом режиме пробуем лечение больных переливанием плазмы от уже переболевших", - говорится в сообщении.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 5258 человек. Скончались 28 пациентов, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2616.
Власти отмечают, что в 39% зарегистрированных случаев источник заражения не установлен.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.