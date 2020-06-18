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В Воронеже начали переливание плазмы выздоровевших после COVID-19 больным
Переливанием плазмы перенесших коронавирусную инфекцию пациентов пробуют лечить заболевших COVID-19 в Воронежской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:32
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353
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В Воронеже начали переливание плазмы выздоровевших после COVID-19 больным

17:32 18.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА РоссииЗаготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России
Заготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Переливанием плазмы перенесших коронавирусную инфекцию пациентов пробуют лечить заболевших COVID-19 в Воронежской области, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев.
"Воронежский депздрав: в тестовом режиме пробуем лечение больных переливанием плазмы от уже переболевших", - говорится в сообщении.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 5258 человек. Скончались 28 пациентов, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2616.
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