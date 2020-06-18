https://ria.ru/20200618/1573142204.html
Синоптики призвали москвичей не ждать рекордов жары до конца июня
Рекорд температуры для 18 июня в Москве в этом году не состоялся и до конца месяца ожидать рекордов жары не стоит, сообщил РИА Новости начальник ситуационного... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:28
2020-06-18T17:28
погода
юрий варакин
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021242_0:309:3077:2040_1400x0_80_0_0_6fd8e6315ee1947b4e12bfc4c7a27f4b.jpg
https://ria.ru/20200618/1573096818.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021242_0:309:3077:2040_1400x0_80_0_0_6fd8e6315ee1947b4e12bfc4c7a27f4b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021242_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_a5b25b030d44711437691ab2786b1768.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021242_732:0:2780:2048_1400x0_80_0_0_03f9e91b76283f10865647432ae4650c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва