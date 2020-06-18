Синоптики призвали москвичей не ждать рекордов жары до конца июня

"Рекорд в 31,3 градуса был в 1895 году 18 июня. В этом году было до 30 градусов, по данным станции на ВДНХ, а потом стало облачно, и рекорд не состоялся… Я думаю, что по Москве уже больше рекордов не будет до конца месяца", - сказал Варакин.