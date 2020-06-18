Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573142204.html
Синоптики призвали москвичей не ждать рекордов жары до конца июня
Рекорд температуры для 18 июня в Москве в этом году не состоялся и до конца месяца ожидать рекордов жары не стоит, сообщил РИА Новости начальник ситуационного... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:28
погода
юрий варакин
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021242_0:309:3077:2040_1400x0_80_0_0_6fd8e6315ee1947b4e12bfc4c7a27f4b.jpg
https://ria.ru/20200618/1573096818.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021242_0:309:3077:2040_1400x0_80_0_0_6fd8e6315ee1947b4e12bfc4c7a27f4b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021242_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_a5b25b030d44711437691ab2786b1768.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573021242_732:0:2780:2048_1400x0_80_0_0_03f9e91b76283f10865647432ae4650c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва

Синоптики призвали москвичей не ждать рекордов жары до конца июня

17:28 18.06.2020
1672
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рекорд температуры для 18 июня в Москве в этом году не состоялся и до конца месяца ожидать рекордов жары не стоит, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Рекорд в 31,3 градуса был в 1895 году 18 июня. В этом году было до 30 градусов, по данным станции на ВДНХ, а потом стало облачно, и рекорд не состоялся… Я думаю, что по Москве уже больше рекордов не будет до конца месяца", - сказал Варакин.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вчера, 06:04
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения парада Победы
921511
Обсудить 1
ПогодаЮрий ВаракинФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Москва
Рекомендуем
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил об аномальным похолодании в России
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Дождь в Москве
Спасатели предупредили о грозе с дождем в Москве в четверг
Подъезд дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Источник назвал возраст убитых при стрельбе на севере Москвы
Фитнес-инструктор
Назван основной способ достичь долголетия
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Аничков мост в Санкт-Петербурге
В Петербурге температура обновила рекорд
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Сергей Собянин
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Фрукты и овощи – обязательная составляющая рациона
Названы продукты, способствующие качественному загару
Очевидцы о стрельбе на севере Москвы
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы с четырьмя погибшими в Москве
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
Лента новостейМолния