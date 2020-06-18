Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 13 тысяч

Ранее власти Молдавии сообщили о 12732 зарегистрированных случаях коронавируса, 433 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 374 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 13106. Всего 7252 человека были вылечены, а 444 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.