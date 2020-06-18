Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 13 тысяч

КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 374, до 13106, всего умерли 444 человека, сообщил на брифинге в четверг государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 12732 зарегистрированных случаях коронавируса, 433 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 374 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 13106. Всего 7252 человека были вылечены, а 444 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.
В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.