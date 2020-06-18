Внук экс-губернатора Хабаровского края получил 12 суток за пьяное ДТП

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Судебный участок Пресненского района Москвы арестовал на 12 суток внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря, который накануне в пьяном виде и без прав попал в аварию на своем Porsche. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом, Ишаеву не стали назначать самое строгое наказание, которое по статье КоАП об управлении транспортным средством в состоянии опьянения составляет 15 суток или 30 тысяч рублей штрафа.
Как сообщала полиция Москвы, не называя никаких имен, накануне днем пьяный и лишенный прав водитель Porsche врезался в две машины на улице 1905 года. Обошлось без пострадавших.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что за рулем Porsche Panamera был внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где занимал должность вице-президента.