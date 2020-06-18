Внук экс-губернатора Хабаровского края получил 12 суток за пьяное ДТП

Таким образом, Ишаеву не стали назначать самое строгое наказание, которое по статье КоАП об управлении транспортным средством в состоянии опьянения составляет 15 суток или 30 тысяч рублей штрафа.

Как сообщала полиция Москвы, не называя никаких имен, накануне днем пьяный и лишенный прав водитель Porsche врезался в две машины на улице 1905 года. Обошлось без пострадавших.