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Внук экс-губернатора Хабаровского края получил 12 суток за пьяное ДТП
Судебный участок Пресненского района Москвы арестовал на 12 суток внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря, который накануне в пьяном... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:32
виктор ишаев
москва
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573125531.html
Умеют наши судьи смешить внуков экс-губернаторов, артистов, чекистов и прочих, прочих "недорослей".
23
Без прав за рулём - минимум 3 года должно быть. Прикрывают свои чиновничьи ....
22
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москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Вынесение приговора внуку экс-губернатора Ишаева. Кадры из зала суда
Вынесение приговора внуку экс-губернатора Ишаева. Кадры из зала суда
2020-06-18T17:26
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виктор ишаев, москва, хабаровский край, происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края получил 12 суток за пьяное ДТП

17:26 18.06.2020 (обновлено: 18:32 18.06.2020)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Судебный участок Пресненского района Москвы арестовал на 12 суток внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря, который накануне в пьяном виде и без прав попал в аварию на своем Porsche. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом, Ишаеву не стали назначать самое строгое наказание, которое по статье КоАП об управлении транспортным средством в состоянии опьянения составляет 15 суток или 30 тысяч рублей штрафа.
Как сообщала полиция Москвы, не называя никаких имен, накануне днем пьяный и лишенный прав водитель Porsche врезался в две машины на улице 1905 года. Обошлось без пострадавших.
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь на заседании Пресненского городского суда города Москвы
Вчера, 14:38
Внук экс-губернатора Ишаева объяснил алкоголь в крови после ДТП
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что за рулем Porsche Panamera был внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где занимал должность вице-президента.
36165412042
Обсудить 12
Виктор ИшаевМоскваХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Умеют наши судьи смешить внуков экс-губернаторов, артистов, чекистов и прочих, прочих "недорослей".
18 июня, 18:05
ВТВасилий Тёркин
2100002
Без прав за рулём - минимум 3 года должно быть. Прикрывают свои чиновничьи ....
18 июня, 17:58
Алексей Князев
2000002
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