По делу Белгазпромбанка задержали около 20 человек

"Хищения, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов… Всего по уголовным делам задержаны около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием, дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы", - сказала диктор телеканала по итогам сюжета о брифинге из Комитета госконтроля по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и Бабарико.