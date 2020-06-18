По делу Белгазпромбанка задержали около 20 человек

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Около 20 человек задержаны по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, многие сотрудничают со следствием и дают показания против бывшего руководителя банка, претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, как организатора преступной схемы, сообщил в четверг государственный телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на данные Комитета госконтроля страны.
"Хищения, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов… Всего по уголовным делам задержаны около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием, дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы", - сказала диктор телеканала по итогам сюжета о брифинге из Комитета госконтроля по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и Бабарико.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
В четверг председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.