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Мэр Нальчика вышел на работу, переболев COVID-19
Глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов выздоровел и вышел на работу после того, как переболел коронавирусом в легкой форме, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:21
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нальчик, общество

Мэр Нальчика вышел на работу, переболев COVID-19

17:21 18.06.2020
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкНальчик
Нальчик
© РИА Новости / А. Соломонов
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Нальчик. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов выздоровел и вышел на работу после того, как переболел коронавирусом в легкой форме, сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.
В начале июня сообщалось, что Ахохов заразился COVID-19, он переносил болезнь в легкой форме и находился в самоизоляции, соблюдая все рекомендации врачей.
"Глава КБР Казбек Коков в четверг провел в формате видеоконференции совещание по вопросам развития региональной дорожной сети. Открывая его, Коков поздравил мэра столицы Кабардино-Балкарии Таймураза Ахохова с выздоровлением после перенесенной коронавирусной инфекции, пожелал успехов в дальнейшей работе", - говорится в сообщении.
В Кабардино-Балкарии выявлено 4209 случаев COVID-19, скончался 41 пациент с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 2167 человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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