В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Первом МГМУ имени Сеченова 18 добровольцев получили инъекцию вакцины от В Первом МГМУ имени Сеченова 18 добровольцев получили инъекцию вакцины от коронавируса , сообщила пресс-служба Минздрава.

"Среди участников исследования — мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России", — отметили в ведомстве.

На протяжении 28 дней после прививки участники клинических испытаний препарата против SARS-CoV-2 будут находиться в стационаре под присмотром врачей и других специалистов.

Сегодня днем Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи приступили к тестированию российской вакцины для профилактики COVID-19. Первыми препарат получили 18 добровольцев в военном госпитале имени Бурденко: побочных реакций или осложнений у них не выявили.

Через несколько дней, после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины, проведут иммунизацию следующих групп добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что сотрудники НИИ, которые и разрабатывали вакцину, а также он сам уже сделали себе прививку: после этого у всех обнаружили защитные антитела. По информации Минздрава, первые образцы препарата могут быть доступны в августе или сентябре этого года.