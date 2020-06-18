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В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
В Первом МГМУ имени Сеченова 18 добровольцев получили инъекцию вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:39
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

17:21 18.06.2020 (обновлено: 19:39 18.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Первом МГМУ имени Сеченова 18 добровольцев получили инъекцию вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.
"Среди участников исследования — мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России", — отметили в ведомстве.
На протяжении 28 дней после прививки участники клинических испытаний препарата против SARS-CoV-2 будут находиться в стационаре под присмотром врачей и других специалистов.
Сегодня днем Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи приступили к тестированию российской вакцины для профилактики COVID-19. Первыми препарат получили 18 добровольцев в военном госпитале имени Бурденко: побочных реакций или осложнений у них не выявили.
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Через несколько дней, после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины, проведут иммунизацию следующих групп добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков.
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что сотрудники НИИ, которые и разрабатывали вакцину, а также он сам уже сделали себе прививку: после этого у всех обнаружили защитные антитела. По информации Минздрава, первые образцы препарата могут быть доступны в августе или сентябре этого года.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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17 июня, 08:00РИА Наука
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыПервый МГМУ имени СеченоваОбщество
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