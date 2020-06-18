Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200618/1573140947.html
Названы продукты, способствующие качественному загару
Продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан, способствуют формированию летнего загара, рассказала профессор кафедры кожных и венерических... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:18
риа наука
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153135/58/1531355819_0:93:1500:937_1400x0_80_0_0_77e47832d5e79ddf0d2c0895903ecd0c.jpg
https://rsport.ria.ru/20200602/1572356771.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153135/58/1531355819_0:93:1500:937_1400x0_80_0_0_77e47832d5e79ddf0d2c0895903ecd0c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153135/58/1531355819_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_49f525ae7e6a2669ec670083ef7fbbe9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153135/58/1531355819_345:0:1345:1000_1400x0_80_0_0_846c25a17d07469ca2e8472de76cad80.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Названы продукты, способствующие качественному загару

17:18 18.06.2020
798
© РИА Новости / Алексей МальгавкоФрукты и овощи – обязательная составляющая рациона
Фрукты и овощи – обязательная составляющая рациона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан, способствуют формированию летнего загара, рассказала профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская.
Кроме того, употребление в пищу персиков, абрикосов, дыни, арбузов и винограда также способно поддержать вид кожи с загаром.
"Предпочтительны и овощи – брокколи и помидоры, а также белки – печень и красные сорта мяса", - цитирует специалиста агентство "Москва".
Перечисленные продукты оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов, объяснила Снарская.
Капрезе
2 июня, 16:15ЗОЖ
Эндокринолог перечислила продукты, восстанавливающие работу кишечника
Врач рекомендовала находиться под солнечными лучами в промежуток с 7 до 11 часов утра и с четырех вечера до заката. Чтобы не навредить коже, загорающим обязательно использовать специальные фотопротекторы, заключила она.
730002
Обсудить 0
РИА НаукаЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Фитнес-инструктор
Назван основной способ достичь долголетия
Подъезд дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Источник назвал возраст убитых при стрельбе на севере Москвы
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
У бессимптомных пациентов обнаружен более слабый иммунитет к коронавирусу
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Сергей Собянин
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста
Полицейские Атланты не отвечали на вызовы после предъявления обвинений
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
Прокуратура выяснит, как устроивший стрельбу в Москве получил оружие
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Синоптики призвали москвичей не ждать рекордов жары до конца июня
Туристы осуществляют посадку в самолет
Эксперты выяснили, насколько дешевле летать по России без багажа
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме 8 лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Очевидцы о стрельбе на севере Москвы
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы с четырьмя погибшими в Москве
Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
Лента новостейМолния