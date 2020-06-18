Названы продукты, способствующие качественному загару

Кроме того, употребление в пищу персиков, абрикосов, дыни, арбузов и винограда также способно поддержать вид кожи с загаром.

Врач рекомендовала находиться под солнечными лучами в промежуток с 7 до 11 часов утра и с четырех вечера до заката. Чтобы не навредить коже, загорающим обязательно использовать специальные фотопротекторы, заключила она.