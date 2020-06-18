https://ria.ru/20200618/1573140947.html
Названы продукты, способствующие качественному загару
Продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан, способствуют формированию летнего загара, рассказала профессор кафедры кожных и венерических... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:18
2020-06-18T17:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье, общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан, способствуют формированию летнего загара, рассказала профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская.
Кроме того, употребление в пищу персиков, абрикосов, дыни, арбузов и винограда также способно поддержать вид кожи с загаром.
"Предпочтительны и овощи – брокколи и помидоры, а также белки – печень и красные сорта мяса", - цитирует специалиста агентство "Москва
".
Перечисленные продукты оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов, объяснила Снарская.
Врач рекомендовала находиться под солнечными лучами в промежуток с 7 до 11 часов утра и с четырех вечера до заката. Чтобы не навредить коже, загорающим обязательно использовать специальные фотопротекторы, заключила она.